Confindustria, Giacomo Riva confermato presidente della Categoria Metalmeccanico

L’Assemblea della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2022-2024, confermando Presidente Giacomo Riva (Electro Adda). Nel corso della riunione, che si è tenuta nei giorni scorsi, è stata inoltre confermata la vicepresidente Teresa Pucci (Nuovo Pignone) e sono stati eletti i Consiglieri Alberto De Matthaeis (Carcano Antonio), Paolo Mainetti (Valtecne), Raffaella Roda (Trafilerie San Paolo), Paolo Bonaiti (ITLA Bonaiti), Rosa Molinari (Defremm) e Marco Corti (Costamp Group), e i Rappresentanti Piccola Industria Marco Campanari (CICSA), Andrea Venini (Venini) e Marco Gritti (Farina Presse), che con il Presidente compongono il Consiglio Direttivo.

"Viviamo un momento di forti preoccupazioni"

"Il settore metalmeccanico, che storicamente a livello territoriale conta su un numero molto significativo di aziende e addetti, nel tempo e in modo accelerato negli ultimi anni è stato protagonista di grandi cambiamenti, prima di tutto sulla spinta di forti investimenti nella componente tecnologica e mantenendosi fortemente competitivo anche grazie alla capacità di guardare ai mercati esteri - evidenzia il Presidente della Categoria Giacomo Riva - In questo momento le nostre preoccupazioni sono forti sia per i problemi ben noti legati ai rincari di energia e materie prime, e all’insufficiente disponibilità di competenze da inserire nelle nostre fabbriche, sia a causa dell’instabilità politica che rischia di vedere il Paese affrontare in una posizione di debolezza un periodo che si prospetta come particolarmente difficile, non da ultimo per la complessa situazione politica internazionale".

"Chiediamo stabilità e riforme. Le imprese restino coese"

"Quello che auspichiamo - aggiunge Riva - è che presto si possa avere stabilità di Governo per procedere con le riforme e l’attuazione del Pnrr, aspetti di importanza vitale non solo per le imprese ma per il benessere del sistema economico e sociale nel suo complesso, e che il Paese mantenga il ruolo di primo piano che gli compete, in particolare sullo scenario europeo. Sono convinto che, a maggior ragione in questo momento, sia fondamentale che le imprese restino il più possibile coese, per portare avanti azioni condivise finalizzate ad obiettivi comuni. Questo è lo spirito con il quale ci impegneremo anche come Categoria e ringrazio sin da ora la vicepresidente e tutti i componenti del Consiglio per il tempo e le energie che dedicheranno alla nostra Associazione”. In questo periodo sono calendarizzate le Assemblee di tutte e dieci le Categorie Merceologiche dell’Associazione, con il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo biennio.