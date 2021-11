Il monito di Confindustria: "Trasporti eccezionali, nuove norme da rivedere"

Desta preoccupazione anche sul territorio lecchese l'approvazione definitiva del DL "trasporti e infrastrutture" con cui sono state apportate modifiche alla disciplina del Codice della strada sui trasporti eccezionali.

"Si tratta di interventi che avranno impatti negativi importanti su molti settori manifatturieri: le modifiche introdotte riducono le attuali configurazioni dei carichi per assi e per limiti di massa, che da tempo rappresentano uno standard - evidenzia il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva - generando aggravi di costi, e allungamento dei tempi di consegna, con la redistribuzione su due o più mezzi ordinari di quello che è il carico di un trasporto speciale secondo i parametri attuali".

"Un controsenso in un momento nel quale la ripresa, sulla quale incidono già negativamente i prezzi delle materie prime e quelli dell'energia continuamente in salita, andrebbe sostenuta - aggiunge Lorenzo Riva - Questo per quanto attiene il sistema produttivo, ma ci sono ripercussioni anche dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente e sul traffico, ai quali non giova certamente un aumento dei mezzi di trasporto in circolazione. Invece di introdurre modifiche che gravano sul sistema produttivo, sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente sullo sviluppo e la messa in sicurezza delle infrastrutture italiane che da anni pagano il peso della trascuratezza" conclude Lorenzo Riva.

Il presidente si unisce quindi all'appello di Confindustria che chiede "al Governo e al Parlamento di procedere all'immediata soppressione della norma sui trasporti eccezionali che riporti la disciplina alla sua formulazione attualmente in vigore".