Il territorio lecchese scopre la "cyber security" per le aziende

In Api il primo corso del territorio sulla "cyber security" per le aziende. Ogni giorno leggiamo di attacchi informatici a sistemi, in teoria, ben poco vulnerabili come quelli di multinazionali o enti governativi. Ecco perché il problema della cyber sicurezza delle imprese, soprattutto piccole e medie, è di fondamentale importanza.

Api Lecco Sondrio è la prima associazione di categoria del territorio a organizzare un corso sulla "cyber security" che si terrà il prossimo mese, suddiviso in due lezioni (2 e 9 marzo) della durata totale di 8 ore.

La docente sarà Francesca Bonora, information security officer: "Le pmi sono un obiettivo di crescente interesse per gli attaccanti, report ufficiali parlano di un +60% rispetto all'anno precedente. Gli hacker sono interessati tanto al denaro 'facile', come dimostra il fenomeno ancora dilagante del ransomware (cifratura dei dati aziendali a opera di un malware, revocabile previo pagamento del riscatto), quanto ai dati sensibili, ottima merce al mercato nero, nonché alle connessioni verso clienti e fornitori. Per cercare di arginare questo fenomeno, come primo passo, occorre consapevolezza del problema e conoscenza della materia".

A questo proposito il corso in partenza, rivolto al personale tecnico o a chi si occupa dei dati aziendali sensibili, ha come obiettivo principale introdurre i concetti base inerenti alla sicurezza informatica, portando esempi e casi concreti di eventi legati alla cyber sicurezza nelle pmi.

Programma del corso

Introduzione alla cyber sicurezza (cyber security, cyber crime, cyber terrorism, ecc)

Gli strumenti del cyber attack (malware, exploit, phishing, spyware, spamming, ecc)

Metodologie di analisi del rischio (approccio generale)

Analisi delle minacce e delle vulnerabilità

Valutazione costi/benefici delle politiche di sicurezza

Sicurezza attiva e sicurezza passiva (governance e strumenti di protezione)

Controllo dei dispositivi informatici

Sicurezza dei dispositivi mobili

Sicurezza del cloud computing: problemi e opportunità

Cyber attack: cosa fare in caso di attacco cyber, dalla gestione dell’emergenza alla relazione con le forze dell’ordine

Esempi e casi concreti di eventi legati alla cyber sicurezza nelle pmi

Il corso è gratuito per le aziende che aderiscono al Fapi (Fondo di formazione per le pmi).

Per maggiori informazioni scrivere a formazione@api.lecco.it oppure telefonare allo 0341.282822.