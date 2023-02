Edicolanti, Michele Preda è il nuovo presidente di Snag Lecco

Michele Preda è il nuovo presidente di Snag Lecco. L'assemblea elettiva, svoltasi nei giorni scorsi, ha infatti visto l'indicazione all'unanimità di Preda (edicola in via Besonda a Lecco), che raccoglie così il testimone da Filippo Cavolina di Lecco, alla guida degli edicolanti di Confcommercio Lecco dal 2016. I lavori, svoltisi presso la sede di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi, hanno visto anche l'elezione, sempre all'unanimità, del nuovo Consiglio per il quinquennio 2023-2028.

Il Direttivo risulta così formato, oltre che da Preda e Cavolina, anche da Eugenio Milani (Lecco), Gigi Besana (Olginate), Matteo Corno (Lecco), Enrico Merlino (Lecco), Alberto Galli (Lecco) e Patrizia Pirretti (Barzio). In occasione dell'assemblea - che ha anche indicato lo stesso Cavolina come vicepresidente - si è deciso inoltre di invitare in modo permanente ad ogni Direttivo Valentina Iarusso (Mandello), Francesca Vassena (Valmadrera) e Roberto Cupidi (Canzo).

Il nuovo presidente Preda ha ringraziato i colleghi per la fiducia e il suo predecessore per il lavoro fatto, impegnandosi a portare avanti la rappresentanza e le esigenze della categoria. Durante la riunione è stata fatta anche una panoramica delle problematiche del settore: difficoltà di avere il prodotto "alto vendente" in copie adeguate; difficoltà di rifornimento; conto deposito; prodotti con poca appetibilità di vendita; poco materiale pubblicitario. L'intero Direttivo ha evidenziato l'importanza del progetto "La carta in rete", sottoposto a Regione Lombardia, che potrebbe dare una spinta innovativa a tutta la categoria.

I presenti hanno inoltre voluto ringraziare la struttura di Confcommercio Lecco per l'operato e la continua presenza a fianco della categoria. Infine il Direttivo ha scelto Michele Preda ed Eugenio Milani come delegati per il Congresso nazionale Snag in programma il 31 marzo e l'1 e 2 aprile a Milano; per lo stesso evento, in qualità di osservatori, sono stati indicati Gigi Besana e Filippo Cavolina. Il Direttivo ha già svolto la sua prima riunione lunedì 13 febbraio sempre nella sede di Confcommercio Lecco.