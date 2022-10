Eurocar, anche a Garlate il bonus di 700 euro a sostegno dei lavoratori

Arriva anche a Garlate il bonus di 700 euro erogato dal Gruppo Eurocar Italia a oltre 1.700 Collaboratori a prescindere dal livello gerarchico. Il bonus riguarderà tutti i collaboratori assunti prima del 1° luglio 2022 e verrà erogato entro la fine del quarto trimestre 2022 sotto forma di voucher, che potranno essere spesi in diversi esercizi commerciali, nelle stazioni di rifornimento e anche sulle principali piattaforme di e-commerce.

Questo bonus è un segno tangibile dell'attenzione che il Gruppo Eurocar Italia ha nei confronti dei suoi collaboratori e delle necessità delle loro famiglie. In un periodo in cui la crescita dell'inflazione e i rincari esponenziali dell'energia mettono a dura prova i bilanci famigliari, il Gruppo Eurocar ha deciso di supportare i propri Collaboratori con un aiuto concreto. L'investimento totale per questa iniziativa, attivata nonostante le difficili condizioni del mercato dell'auto italiano che si riflettono negativamente sul fatturato, supererà il milione di euro.

"Collaboratori risorsa più importante"

"Siamo consapevoli delle difficoltà che i nostri collaboratori e le loro famiglie stanno affrontando in questo periodo di crisi, in cui i rincari colpiscono molti generi di prima necessità e l'inflazione cresce di mese in mese, senza contare gli aumenti del costo dell'energia e del gas che impattano negativamente sui bilanci famigliari, soprattutto in vista dell'approssimarsi dell'inverno. Per questo abbiamo deciso di creare questa iniziativa, con un impegno concreto, pur in un periodo sfidante per l’economia nazionale. Noi del Gruppo Eurocar Italia riteniamo che i nostri collaboratori siano la nostra risorsa più importante, il motore portante e con il recente Family Day abbiamo dato una dimostrazione di come ce ne prendiamo cura. Non ci limitiamo ad affermare che la nostra missione è quella di essere il miglior datore di lavoro nel settore Automotive; per noi contano i fatti e questo contributo tangibile ne è la prova migliore" ha dichiarato in merito all'iniziativa Matthias Moser, managing director e Ceo di Eurocar Italia.

Il Gruppo

Il Gruppo Eurocar Italia è controllato al 100% da Porsche Holding. In Italia è il più grande gruppo di distribuzione e assistenza per i marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Seat, Skoda, Porsche e Lamborghini, Das WeltAuto e Audi Prima Scelta: plus. Presente in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, con oltre 1.700 collaboratori distribuiti in 44 sedi. Nel 2021 il Gruppo Eurocar Italia ha venduto circa 37.500 auto nuove e 20.400 auto usate, eseguendo 536.000 ore produttive nelle officine e un fatturato complessivo di 1,7 miliardi euro.

Dal 2017, anno in cui era presente con cinque sedi in Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Eurocar Italia ha iniziato un importante percorso di crescita con l'integrazione di aziende storiche e molto conosciute nel loro territorio di appartenenza dapprima di Volkswagen Group Firenze, e successivamente del Gruppo Bonaldi (Bergamo - 2018), di Vicentini (Verona - 2018), del Gruppo Dorigoni (Trento - 2019), del Gruppo Saottini (Brescia - 2019) Iob Silvano & C. (Gemona del Friuli, UD - 2019), del Gruppo Erre Esse (Torino - 2020), di Rinaldi (Torino - 2021) e Autocentro Baistrocchi (Parma - 2021).