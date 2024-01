Eusider premia il merito: "borse" ai figli dei lavoratori con ottimi risultati a scuola

Eusider Group premia il merito. Si è infatti tenuta all’hotel Griso di Malgrate, la cerimonia di consegna delle borse di studio (contributi da 200 fino a 1.000 euro a seconda dei risultati raggiunti) che l'azienda brianziola, leader nella prelavorazione dell'acciaio, ha riservato ai figli più meritevoli di tutti i collaboratori delle aziende del Gruppo, premiando gli studenti iscritti alle scuole secondarie e agli istituti universitari che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti nel proprio percorso di studi. L’iniziativa è nata nel 2022, ed è stata rinnovata con riscontri positivi: 34 le "borse" assegnate.

"Fondamentale il tema della formazione"

"È una grande soddisfazione per noi fornire un supporto e un incoraggiamento ai nostri collaboratori e alle loro famiglie - afferma Eufrasio Anghileri, ai vertici dell'impresa con sede legale a Costa Masnaga - Crediamo molto nelle giovani generazioni e nel ruolo fondamentale che le imprese svolgono nel percorso di integrazione e passaggio tra scuola e lavoro: infatti, chi fra i beneficiari delle borse di studio sarà interessato a lavorare nel Gruppo Eusider, avrà l'opportunità di un colloquio con il nostro ufficio del personale. Un ringraziamento alle autorità presenti che hanno dimostrato vicinanza ad Eusider e sensibilità al tema della formazione e della scuola".

Tra loro il sottosegretario in Regione Lombardia Mauro Piazza, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, quelli di Cesana Brianza Luisa Airoldi, di Desio Simone Gargiulo, di Valmadrera Antonio Rusconi, di Costa Masnaga Sabina Panzeri unitamente al vice Cristian Pozzi e al consigliere Umberto Bonacina, e il sindaco di Annone Patrizio Sidoti. "Un sentito ringraziamento anche all’amico e presidente di Confcommercio Antonio Peccati e al direttore di Confindustria Lecco e Sondrio Giulio Sirtori per aver condiviso questo momento insieme a noi".

L'azienda, la produzione e i suoi numeri

Eusider è un centro servizi siderurgico privato e indipendente, player di riferimento in Italia, specializzato nelle prelavorazioni dell’acciaio. Fondata nel 1979 dai fratelli Eufrasio e Antonio Anghileri, oggi affiancati dai figli di Eufrasio Giacomino e Maria, a fine 2022 il Gruppo ha raggiunto 1.500.000 tonnellate di acciaio vendute, con una quota di export di oltre il 38%.

Eusider Group è composto da 12 aziende - ciascuna specializzata in particolari settori e lavorazioni - con 700 collaboratori che operano in 18 stabilimenti dislocati sul territorio nazionale tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, offrendo un’estesa gamma di prodotti: coils, lamiere da treno, ossitaglio, tubi e barre cromate, tondi, banda stagnata, inox, materie prime, laminati mercantili per i settori elettrodomestico, macchine movimento terra, cantieristica navale, automotive, impianti industriali, infrastrutture, arredo-casa, oil & gas.