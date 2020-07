Confindustria Lecco e Sondrio entra in "Finanza Subito"

L'accordo "Finanza Subito", siglato a maggio 2020 tra Confindustria Bergamo e quattro banche del territorio per facilitare l'accesso al credito delle imprese si allarga ora anche ad altre province, grazie al coinvolgimento di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio.

L'iniziativa vede inoltre l'ingresso di Confidi Systema!, il Confidi di riferimento per Confindustria Lombardia, e di nove banche che si aggiungono alle prime firmatarie: Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca e Unicredit. Aderiscono ora al Protocollo anche: Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Cassa Rurale-Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco-Cassa Rurale, Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli, Cassa Rurale e Artigiana-Banca di Credito Cooperativo Cantù, Cassa Rurale e Artigiana-Banca di Credito Cooperativo Brianza Laghi.

L'intesa, lanciata a Bergamo nei giorni più critici dell'emergenza Covid19, amplia quindi il proprio raggio di azione e assume una visione di medio periodo, restando attiva fino a fine 2021, con l'intento di attuare una collaborazione sempre più stretta fra banche, associazioni territoriali e Confidi Systema!, al di là dell'emergenza sanitaria e poi economica legata alla pandemia, puntando a facilitare e snellire tutte le procedure di finanziamento previste dai decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio.

L'accordo punta a mettere ogni attore della filiera produttiva in condizione di sostenere e potenziare la propria attività, potendo contare sul sostegno al credito garantito dai principali istituti bancari. In particolare, le Associazioni, con il supporto di Confidi Systema!, offrono consulenza e supporto, accompagnamento nella presentazione delle domande di finanziamento e il monitoraggio dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione. Le banche, dal canto loro, si impegnano a mettere in campo azioni per facilitare la tempestività dei tempi di istruttoria, delibera ed erogazione, a richiedere una documentazione il più snella possibile.

Possibilità di accedere a pre-finanziamenti di urgenza finanziaria

"Finanza Subito" prevede anche la possibilità di accedere a pre-finanziamenti di urgenza finanziaria e l'agevolazione dei meccanismi di pre-finanziamento e di anticipazione della Cassa Integrazione nell'ambito dell'accordo Abi/Confindustria e la rapida soluzione di eventuali criticità sulla base di un comune impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti a confrontarsi in modo sistematico sul buon funzionamento e sullo stato dell'arte dell'accordo. Sono previste, inoltre, attività comuni di formazione per aumentare le competenze delle imprese, su tematiche ritenute strategiche, nonché l'individuazione di forme di finanziamento razionale e coordinato su posizioni che prevedano interventi congiunti di più istituti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L'adesione di Confindustria Lecco e Sondrio al progetto Finanza Subito nasce nella convinzione che, oggi più che mai, sia vincente il modello che vede le associazioni del sistema mettere a fattor comune iniziative a disposizione del sistema produttivo dei nostri territori ed ampliare le sinergie con i principali attori del sistema economico - spiega Lorenzo Riva, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio - In questo caso, grazie anche all'ampio numero di Istituti di credito coinvolti, offriamo a tutti i nostri associati un nuovo ed efficace strumento che credo sarà prezioso su un fronte particolarmente delicato come quello del credito e nel gestire lo stato di emergenza economica, che speriamo possa essere superato quanto prima».