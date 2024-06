Il vino lombardo sempre più apprezzato fuori dai confini europei

Regione Lombardia stanzia 2,5 milioni di euro per la promozione del vino sui mercati esteri extra Unione Europea, finanziando progetti che potranno essere presentati da organizzazioni professionali, aziende vinicole singole o associate e consorzi di tutela. L'intervento è previsto nell'ambito della misura 'Ocm vino'.

"Anche quest'anno - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste - investiamo importanti risorse per fare conoscere sempre di più il vino lombardo in mercati consolidati ed emergenti, sostenendo il trend positivo delle esportazioni, che hanno fatto registrare un nuovo record storico con 327 milioni di euro, crescendo del 3,1%, in controtendenza con il dato nazionale".

Con questo provvedimento potranno essere finanziate azioni di promozione e pubblicità, partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali, campagne di informazione, ma anche studi finalizzati ad ampliare o rafforzare la presenza sul mercato estero.

Nel 2023, con la misura dedicata alla promozione nei Paesi terzi, sono stati finanziati 10 progetti regionali, 8 progetti multiregionali con la partecipazione della Lombardia e due progetti multiregionali con la Regione Lombardia come capofila.

Domande entro il 15 luglio

Le domande dovranno essere presentate via Pec all'indirizzo agricoltura@pec.regione. lombardia.it entro il 15 luglio 2024. Queste risorse fanno parte di un pacchetto da 11 milioni di euro destinati alla Lombardia per la campagna 2024/25 e seguono a stretto giro uno stanziamento di circa 2,2 milioni di euro dedicati agli investimenti delle aziende.

"Questi finanziamenti - conclude l'assessore - rappresentano un'ottima opportunità per promuovere l'eccellenza dei vini lombardi sui mercati internazionali, rafforzando così la competitività e il prestigio delle nostre produzioni vitivinicole. Con la misura 'Ocm vino' ribadiamo il nostro impegno a sostenere i produttori locali e a valorizzare il patrimonio enologico della regionale".