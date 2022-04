180mila euro per sostenere l'arte dal vivo made in Lecco

180mila euro per sostenere 44 progetti. È nato il fondo ‘Sostegno Arti dal Vivo’, che si è posto l'obiettivo di favorire la ripartenza di teatro, musica e danza e la promozione culturale del territorio. In cabina di regia, come avviene da qualche anno a questa parte c'è la Fondazione Comunitaria del Lecchese, insieme ad Acel Energie e ai Comuni soci di Lario Reti Holding. 53 i progetti presentati dalle associazioni lecchesi, per una valore totale di 688mila euro: questi, in sintesi, i risultati del 1° bando legato al fondo.

“È un risultato importante, di cui siamo orgogliosi - spiega Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese -. L’elevato numero di richieste, tutte documentate e molto vivaci, che sono pervenute da associazioni e organizzazioni dimostra quanto questo settore culturale sia vivo e radicato nel nostro territorio e quanto davvero abbia l’esigenza, dopo due anni difficilissimi, di far sentire la propria voce. Attraverso le varie proposte si entra nei luoghi più riconosciuti del nostro territorio con una spettacoli di teatro, danza e musica, proponendo a tutti momenti di incontro con la bellezza. Ancora una volta l’obiettivo è stato centrato: l’intesa tra Fondazione Comunitaria, Acel Energie e Comuni soci di Lario Reti Holding è stata virtuosa e ha confermato una modalità interessante di collaborazione in questo momento storico così delicato”.

330mila euro in due anni per le arti dal vivo

Rispetto al primo stanziamento di 90mila euro, su un totale di 240mila euro messi a disposizione per l’intero Fondo nell'arco del biennio, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acel Energie e i Comuni soci di Lario Reti Holding hanno deciso di stanziare un contributo aggiuntivo di altri 90mila euro (Acel Energie 15mila euro, Comuni soci di Lario Reti Holding 30mila euro, Fondazione Comunitaria 45mila euro) per soddisfare le richieste pervenute, portando così la dotazione complessiva a 330 mila euro.

“Abbiamo adottato una serie di criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse - spiegano in coro Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello del Lario, e Simona Piazza, vicesindaco di Lecco, che hanno partecipato a nome dei Comuni soci di Lario Reti Holding alla selezione dei progetti -, valorizzando in particolare quei progetti che prevedevano una struttura a rete coinvolgendo più comuni e che collocavano i propri eventi all’interno dei luoghi storici e artistici oggetto dell’altro bando istituito presso la Fondazione comunitaria per la loro promozione. Inoltre abbiamo inteso sostenere, accanto a rassegne ed eventi già radicati sul nostro territorio, anche iniziative e proposte di realtà nuove, soprattutto giovanili”.

“La scelta di aumentare la già importante dotazione iniziale del Fondo - sottolinea Giuseppe Borgonovo, presidente di Acel Energie - va letta come un’ulteriore conferma dell’impegno verso la promozione culturale, sociale e artistica del nostro territorio che le nostre realtà avvertono quale elemento fondante la propria mission. Siamo espressione di questa comunità locale: è dunque doveroso restituire a questo territorio una parte delle risorse, con l’obiettivo di sostenerne lo sviluppo e l’attrattività e promuoverne in modo sistemico la ricchezza di iniziative che esso fa emergere”.