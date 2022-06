"Passaggio generazionale": Fontana Group vince il premio Best to Brianza

Villa Reale di Monza ha ospitato la premiazione del "Best To Brianza", prestigioso riconoscimento rivolto alle aziende di successo delle province di Monza, Lecco e Como, e nominate da una giuria all’interno di diverse categorie. L'impresa calolziese Fontana Group era in nomination per la categoria "Passaggio Generazionale", un riconoscimento rivolto alle aziende famigliari che hanno gestito con successo il difficile passaggio del testimone verso le nuove generazioni. Dopo alcune analisi e valutazioni sull’azienda e una lunga intervista a Valentina e Stefano Fontana, i due rappresentanti dell’Azienda sono stati invitati alla cerimonia finale per la consegna dei premi di questa decima edizione del Best To Brianza si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 27 giugno.

"È con grande piacere ed orgoglio che oggi vi comunichiamo di aver vinto il Best To Brianza award, per la categoria Passaggio Generazionale, distinguendovi tra le oltre 500 aziende di successo selezionate all’interno di un tessuto economico di grande rilievo, come appunto le province di Monza, Lecco e Como" - hanno fatto sapere gli organizzatori del premio a Fontana Group, azienda leader a livello internazionale nella produzione di stampi per auto di lusso.

Stefano Fontana: "Questo premio per noi significa moltissimo"

"Questo premio per noi significa moltissimo - ha affermato Stefano Fontana nel suo discorso di fronte alla platea - Siamo la generazione che ahinoi, statisticamente, non supera l’ardua prova della continuità: solo il 30% delle imprese sopravvive al passaggio dalla prima alla seconda generazione, appena il 12% arriva alla terza e non oltre il 4% alla quarta. Essere parte di questo 12% non ci rincuora, e ci ricorda che la sfida è quotidiana e mai conclusa, infatti l’obiettivo è tagliare il traguardo del 4% successivo. Nel portare il nostro valore aggiunto non abbiamo mai perso di vista la tradizione e i valori che la nostra Famiglia ci ha trasferito, valori che hanno guidato la Fontana da quel lontano 1956 e che fanno parte del nostro Dna".

Valentina Fontana: "Un grazie alla nostre famiglie e ai nostri collaboratori"

"Oggi ci troviamo di fronte a complessità che 3 anni fa erano praticamente inimmaginabili - Continua Valentina Fontana - Una pandemia e le sue varianti, una guerra, l’aumento dei costi, la scarsità delle materie prime, e non da ultimo, l’ondata delle grandi dimissioni. Complessità che hanno poco a che vedere con ragioni endogene alle nostre aziende ma che, nostro malgrado, dobbiamo superare. Ringraziamo le nostre Famiglie e la seconda generazione di questa azienda, nostro padre Walter e nostro zio Marco che ci hanno dato fiducia e ci hanno cresciuti con solide basi valoriali, che, insieme alla preparazione e allo studio, hanno senza dubbio contribuito a farci essere ancora qui oggi. Ringraziamo tutti i collaboratori di Fontana Group che ogni giorno ci rendono orgogliosi di rappresentarli. Infine desidero ringraziare anche Deira, la mia bambina di 7 anni seduta qui tra noi, grazie alla quale oggi ho ancora più forza di prima per lottare e difendere i diritti e l’inclusività delle donne nel mondo del lavoro".

"Dedichiamo questo premio a Maria, nostra nonna e moglie del fondatore del Gruppo, da poco scomparsa"

Il discorso dei fratelli Fontana si chiude con un importante e sentito omaggio: "Dedichiamo questo premio a Maria, la nostra nonna, moglie del fondatore di questo Gruppo, scomparsa solo due settimane fa, che insieme a lui ci ha insegnato il valore del sacrificio e della dedizione. Perché come disse Goethe: ciò che hai ereditato dai padri, devi riconquistarlo, se vuoi possederlo davvero".