Donne e lavoro: a Colico formate le nuove addette all'officina meccanica

Donne e lavoro nel lecchese: Gi Group e Galperti hanno formato le nuove addette officina meccanica. Un percorso formativo gratuito per il settore metalmeccanico, con cui le partecipanti hanno potuto acquisire nuove competenze grazie alle quali, ora, saranno assunte in azienda.

Il progetto, denominato "Academy 100% Employability per Addette officina meccanica", è stato realizzato da Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, in collaborazione con il Gruppo Galperti, storica azienda del territorio con diverse sedi nella zona dell'Altolario specializzata nella produzione di flange, valvole, ralle e cuscinetti per il settore dell'energia e dell'industria.

In tutto 80 ore di formazione specifica sul campo attraverso le quali le 7 partecipanti hanno potuto acquisire competenze specialistiche nel settore metalmeccanico e sviluppare soft skill utili per lavorare e affermarsi nel comparto. Concluso con successo il programma lo scorso venerdì, ora saranno assunte presso la Galperti Engineering and Flow Control Spa con sede a Colico attraverso un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con Gi Group.

L'iniziativa rientra nel progetto Women4 di Gi Group, volto a favorire l'occupazione femminile in settori tradizionalmente a prevalenza maschile e a valorizzare percorsi di formazione e crescita per le lavoratrici. Attraverso le Academy 100% Employability, Gi Group porta avanti il proprio impegno per il lavoro sostenibile, realizzando in tutta Italia, insieme ad aziende partner, percorsi formativi gratuiti che promuovono l'occupabilità delle persone e garantiscono l'inserimento in azienda al termine del percorso.

"Dalle donne contributo straordinario nel lavoro"

"Le donne possono portare un contributo straordinario nel mercato del lavoro, ma ancora oggi diversi settori vedono una bassa presenza di lavoratrici per il persistere spesso di una visione tradizionalista: con il nostro progetto Women4 valorizziamo il talento femminile e creiamo opportunità di formazione e crescita per le donne all'interno dei comparti tradizionalmente a maggior presenza maschile, andando a sfatare stereotipi e luoghi comuni - ha dichiarato Luigi Scalese, recruitment consultant di Gi Group - In un momento nel quale le aziende faticano a trovare personale qualificato, l'impegno di Gi Group per il lavoro sostenibile, realizzato attraverso la formazione e la promozione dell'occupabilità, assume ancora più valore. La collaborazione con il Gruppo Galperti è un importante esempio di sinergie virtuose realizzate con le istituzioni e le aziende del territorio, con lo scopo di coltivare e formare talenti, permettendo loro di crescere a livello personale e professionale, nonché acquisire competenze tecniche specifiche".

"Abbiamo deciso di promuovere il tema della cosiddetta womanufacturing aprendo le porte del nostro plant a personale femminile - ha dichiarato Andrea Galperti, ceo di Galperti - Il progetto, grazie alla partnership con Gi Group, ha suscitato notevole interesse sul territorio, abbiamo riscontrato nelle candidate una gran voglia di mettersi in gioco, senza timore di essere coinvolte in ambito metalmeccanico. Il nostro coinvolgimento è stato totale e i nostri trainer hanno garantito una formazione concreta, specifica e sul campo mettendo a disposizione tutta la loro esperienza. Siamo certi di poter replicare questo progetto dal momento che le adesioni hanno superato le nostre aspettative".