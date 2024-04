Il "Business Trip" dei giovani imprenditori lecchesi a Stoccarda

Giovani imprenditori lecchesi in trasferta a Stoccarda per confrontarsi con i partner tedeschi su produzione, ricerca e innovazione. Una delegazione del Gruppo giovani industriali di Confindustria Lecco e Sondrio ha partecipato infatti nel mese di aprile alla visita organizzata in collaborazione con le associazioni imprenditoriali locali Unternehmer Baden-Württemberg e Suedwestmetall Stoccarda.

Stoccarda, capitale e città maggiore dello stato federato del Baden Württemberg e del distretto amministrativo omonimo, è stata infatti la meta del business trip pensato come momento di crescita e confronto. "Si tratta di un'iniziativa - evidenzia il presidente dei giovani imprenditori Stefano Fumagalli - che si inserisce nella logica dei legami già esistenti tra molte imprese del territorio e i partner tedeschi, ed è nata con l’obiettivo di conoscere da vicino anche nuove realtà produttive, esempi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione".

"Dopo le visite studio che il Gruppo ha inaugurato con il primo viaggio a Bruxelles nel 2019, voluto dal collega Giacomo Riva, e proseguite con quello a Roma, abbiamo individuato una meta che si è confermata di grande interesse. Il programma messo a punto anche grazie alla collaborazione con le associazioni imprenditoriali locali Unternehmer Baden-Württemberg e Suedwestmetall Stoccarda ci ha consentito di vivere tre giornate particolarmente intense e incontri ricchi di spunti, con la nascita di nuove relazioni".

Un programma particolarmente articolato ha proposto una visita presso Eberspächer climate control Systems GmbH (azienda che offre prodotti e soluzioni per la gestione termica dei veicoli di ogni tipo) e presso ElringKlinger Ag (specialista della mobilità elettrica) la partecipazione alla serata Four Motors for Europe e una serie di incontri con Isabella Pignagnoli-Hoffmann della Camera di commercio italo tedesca Stuttgart e con Tim Wenniges, direttore dell’area affari europei e Internazionali di Südwestmetall (associazione dei datori di lavoro per la contrattazione collettiva e la politica sociale dell'industria metallurgica ed elettrica".

"Non è ancora tempo di consuntivi, che avremo modo di fare in occasione dell’assemblea del gruppo - evidenzia Stefano Fumagalli che a giugno 2024 concluderà il suo mandato alla guida del Ggi cedendo il testimone ad un collega, non essendo la sua carica rinnovabile per statuto - ma posso sicuramente dire, anche sulla base dei feedback ricevuti da parte dei partecipanti, che queste iniziative sono state fra i momenti più belli e stimolanti del mio mandato e spero possano continuare anche in futuro, portandoci verso nuove destinazioni".