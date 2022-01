Nuovo consiglio per Api Lecco Sondrio, Mortarotti vicepresidente

Il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio si è riunito questa settimana e ha nominato il nuovo vicepresidente dell'associazione e i membri della giunta che saranno in carica per i prossimi tre anni.

Massimo Mortarotti della Dipostech di Gordona (Sondrio) è il nuovo vice che affiancherà il presidente Enrico Vavassori fino al 2024. Con loro in giunta ci saranno: Marco Frigerio della Metallurgica Frigerio di Villa d'Adda (Bergamo) che continuerà a ricoprire le funzioni di tesoriere, Andrea Beri della Ita di Calolziocorte (Lecco), Piero Dell'Oca della Tecnofar di Gordona (Sondrio), Davide Gianola della Impianti elettrici Gianola di Lecco e Luigi Sabadini della Trafilerie di Valgreghentino (Lecco).

Massimo Mortarotti nello scorso mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere in Api Lecco Sondrio, è il titolare dell'azienda Dispotech, da lui fondata nel 1994, che produce prodotti per il settore medicale.

"Momento difficile da affrontare insieme"

"Questa carica mi fa molto piacere e ringrazio il Consiglio di Api per la fiducia - commenta il nuovo vicepresidente - Lavorerò al fianco del presidente Enrico Vavassori per cercare di dare un supporto importante a tutte le nostre associate e agli imprenditori. Io mi occuperò in particolare della provincia di Sondrio, conosco bene il tessuto imprenditoriale del mio territorio e voglio diventare un punto di riferimento per le nostre imprese. Stiamo vivendo un periodo non facile, pieno di incognite e problematiche quotidiane, l'unica soluzione è affrontare queste sfide insieme, non restando chiusi tra le mura della propria azienda. L'ho vissuto io direttamente, l'associazione può essere di grande aiuto per gli imprenditori che spero possano vedere in me una risorsa per portare avanti le loro istanze".