Formazione e merito: dal Gruppo Omet 54 borse di studio ai figli dei collaboratori

Il Gruppo Omet promuove la cultura del merito non solo in azienda, ma anche tra i banchi di scuola. Giovedì 1° dicembre, presso la sede Omet Headquarters di Molteno, sono state assegnate 54 borse di studio ai figli dei collaboratori OMET (47) e O-PAC (7) che frequentano scuole superiori o università con risultati di eccellenza.

"Siamo qui oggi per premiare 54 studenti per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2021/2022 - ha detto Antonio Bartesaghi, Presidente Gruppo Omet, alla cerimonia di premiazione - Diciotto di loro ricevono la borsa di studio per la prima volta. Sono felice che il numero cresca ogni anno: con questa iniziativa, che rientra nel piano welfare del Gruppo, vogliamo promuovere il merito ed insegnare ai ragazzi che per raggiungere il successo serve impegno: nelle nostre aziende abbiamo bisogno dei migliori per crescere e affermarci sul mercato".

"Oggi avete costruito un gradino in più del vostro futuro - ha detto Bartesaghi ai ragazzi - Potete condividere questo piccolo successo con i vostri genitori grazie a questo evento che abbiamo organizzato per dirvi bravi e per spronarvi a continuare così. Ciò che affrontate a scuola è ciò che troverete sul lavoro: fatica, competizione, successi, a volte fallimenti che però non devono scoraggiare, perché aiutano a crescere e hanno come conseguenza l’orgoglio di averli superati. Essere studenti è il vostro lavoro e vi auguro il meglio per il vostro percorso".

La cerimonia si è tenuta nel cuore del reparto produttivo della sede Omet Headquarters, dove i ragazzi hanno avuto l'opportunità di fare una piccola visita guidata accompagnati dai loro genitori. Il Gruppo Omet - leader nei settori stampa, tissue converting, movimentazione e cosmesi - sostiene in diversi modi la formazione dei giovani e promuove da tempo il progetto borse di studio, ritenendo le persone e le competenze la risorsa più importante di ogni organizzazione.