Le nevi di Livigno si tingono con il cioccolato Icam

Icam Cioccolato, azienda leader nella produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao, ha stipulato una partnership triennale con Livigno. Per l'azienda lecchese la collaborazione si traduce in un asset strategico col fine di rinforzare la propria presenza sul territorio ed entrare in contatto con le realtà associate a Livigno, dai professionisti agli hotel, agli esercizi pubblici, nonché un'occasione per presentarsi e raccontarsi tramite l'organizzazione di cene ed eventi dedicati sia ai professionisti della pasticceria e cioccolateria della zona, con l'ampia gamma di prodotti semilavorati appartenenti ai brand Agostoni e Icam Professional, sia al consumatore finale con le tavolette e le praline del brand premium Vanini.

Una delle perle della Valtellina

L'accordo triennale garantisce ampia visibilità per Icam in un luogo unico, considerato una delle perle dell'Alta Valtellina. Livigno è, infatti, situata tra lo Stelvio e l'Engadina ed è tra le più rinomate stazioni invernali d'Europa. Si tratta di una meta ambitissima per sciatori, snowboarder e freestyler grazie alla possibilità di scendere su piste che si estendono per oltre cento chilometri, con vari livelli di difficoltà, dai 1.800 ai 2.900 metri di quota. A valle, invece, ben trenta chilometri di piste soleggiate attendono gli appassionati dello sci di fondo, con percorsi dai differenti livelli di difficoltà.

La partnership tra Icam e Livigno prevede molteplici punti di visibilità in tutto il territorio; numerosi spazi pubblici saranno infatti messi a disposizione dell'azienda per attivazioni di vario tipo insieme a varie declinazioni di comunicazione out-of-home. In particolare, l'accordo prevede la concessione di un gazebo agli eventi StraLivigno, Skymarathon, Sgambeda e 1KShot - che attirano sportivi e appassionati da tutta Italia e non solo - per l'esposizione dell'ampia gamma di prodotti a brand Vanini, oltre a banner pubblicitari nell'area di partenza/arrivo della pista. Inoltre sarà installato un desk display presso Aquagranda, uno dei centri fra i più grandi in Europa, dove a divertimento, sport, relax e benessere si aggiungeranno anche momenti di dolcezza grazie alla distribuzione del cioccolato Vanini agli ospiti della struttura.