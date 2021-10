Icma presenta "Manamant", il nuovo brand delle carte creative

Presentato a Milano il nuovo brand di Icma Sartorial Paper, B-corp, ovvero "Manamant". Un progetto che nasce per liberare le potenzialità delle carte creative Icma e propone collezioni di carte decorative e stationery destinate a chi è in cerca di ispirazione e vuole esprimere se stesso.

"È un progetto che vuole dare spazio e forma alla passione per la carta - spiega Elena Maria Carla Torri, ceo di Icma - che invita a farsi guidare dal fascino di questo materiale semplice e sorprendente, maneggevole e intrigante. È un progetto che si rivolge al mondo del design e della creatività, ma anche a tutti gli amanti del dettaglio, delle sensazioni tattili e visive, del passaggio dal gesto al segno, della gradualità dell'esprimersi. Abbiamo pensato a chi vuole difendere la propria manualità dalla frenesia dei nostri tempi e ha voglia di dare forma alle proprie idee, alle proprie emozioni, riscoprendo il tempo lento del fare creativo".

Nella gamma Manamant si trovano innanzitutto carte uniche, frutto di particolari processi di nobilitazione della carta, in formati diversi: coloratissime e lucide, con eccentriche trame animalier; 100% riciclate nobilitate con un limitato utilizzo di pigmenti per effetti tessili; carte con un forte richiamo al mondo naturale; carte naturali effetto velluto, morbide al tatto e nelle cromie; nobilitate da finiture metalliche e da texture che ne esaltano la luminosità e la lucentezza.

Accanto alla carte decorative, Manamant propone serie di oggetti cartotecnici: a oggi sono disponibili buste in diversi formati e set di biglietti augurali, cartellette portadocumenti in cartoncino e in otto selezionate proposte di colori e texture, set di quaderni cuciti con punto metallico e taccuini con pagine bianche di carta riciclata, costa rivestita in tela e copertine da toccare. Tutti gli oggetti possono essere resi unici grazie a elementi che fanno sempre parte delle collezioni, come tag e stickers, e alla propria fantasia.

Le proposte

È possibile scegliere i prodotti Manamant anche facendosi guidare dalle selezioni curate dagli art director del progetto. The Edit, è una scelta di carte e oggetti stationery selezionati per creare un effetto mix & match. Tre collezioni - Sunny, dai colori bianco, oro e avana e dall'anima 100% green, Edge, che abbina carte blu elettrico animalier, rame e terracotta, Dandy, dal gusto eccentrico che richiama atmosfere retrò e gioca con le carte velluto rosso, lino rosa e melanzana metallico - sono frutto di abbinamenti creativi e particolari e raccontano come le carte, con le loro diverse caratteristiche visive e tattili, riescono insieme a esprimere una ricerca estetica d’avanguardia.

I prodotti Manamant portano con sé i tratti inconfondibili dell'heritage Icma. Tra bellezza, qualità Made in Italy (tutti i partner sono selezionati sul territorio), innovazione. Tra etica e sostenibilità. Con la responsabilità che una B Corp garantisce a ogni sua scelta, nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

Manamant porta infatti avanti con responsabilità e orgoglio una storia di famiglia, una storia al femminile iniziata nel 1933 da Matilde Carcano, una delle prime imprenditrici italiane, fondatrice di Icma Sartorial Paper, azienda specializzata nella trasformazione di carta per il packaging di lusso.

Il progetto Manamant è stato presentato per la prima volta al pubblico il 19 ottobre 2021 presso Cappellini Point a Milano. A essere esposti nel punto vendita sono state le opere realizzate da artisti e designer contemporanei che hanno interpretato a loro modo le carte Manamant.