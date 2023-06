L'azienda lecchese che presenta il proprio progetto ad Harvard

Icma, azienda che dal 1933 trasforma e nobilita la carta per packaging di alta gamma, e il suo progetto retail Manamant sono stati presentati alla Harvard Business School nell’ambito del corso Opm (Owner/President Management), davanti a oltre 180 imprenditori di successo provenienti da tutto il mondo. L’azienda di Mandello del Lario, prima B Corp europea nel settore della carta, ha suscitato l’interesse della platea che ha chiesto approfondimenti sul business model del progetto retail e sul modo in cui l’azienda intende affrontare le sfide del contesto attuale.

"È stata una splendida opportunità per confrontarsi con imprenditori e manager straordinari, così diversi tra loro per esperienze di vita e settori di appartenenza - commenta Marco Nigrelli, general manager di Icma Sartorial Paper - Al di là dei tanti spunti e idee ricevuti, è stato incoraggiante vedere come il nostro Made in Italy continui ad avere valore a tutte le latitudini. Icma ne è orgogliosa portavoce, con il suo saper fare, maturato e gelosamente custodito in 90 anni di attività, e la sua romantica storia imprenditoriale".