Federmanager: la crescita dell’impresa e l’apertura al capitale

“Capitalismo familiare, sue criticità, internazionalizzazione e managerializzazione dell’impresa, apertura al capitale”: è questo il nome dell’incontro tenutosi ieri sera presso l’Hotel Griso a Lecco organizzato da Federmanager, con il supporto di Banca Generali, alla presenza di oltre sessanta associati, imprenditori e professori universitari, oltre la speciale partecipazione del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Dopo l’introduzione del Presidente Federmanager Lecco Gianfranco Bonfanti, la parola è passata a Giulio Brunetta, Deputy Manager di Banca Generali che ha descritto la storia dell’istituto private guidato dall’AD Gian Maria Mossa e la sua operatività, particolarmente orientata alla relazione banker-cliente per intercettare le reali esigenze di famiglie imprenditoriali e della clientela HNWI (High-Net-Worth Individual).

A seguire, Roberta Romano, Specialista Investment Banking & Corporate Banking di Banca Generali ha raccontato la sua esperienza accanto agli imprenditori in particolari momenti della loro storia aziendale, a partire dall’apertura del capitale a nuovi soci strategici fino alla cessione aziendale o al passaggio generazionale. Infine, il Sindaco per rafforzare il messaggio di come la collaborazione sinergica tra istituzioni e istituti finanziari come Banca Generali possano essere motori di crescita e di sviluppo per la comunità locale a favore della protezione e valorizzazione dei risparmi e del patrimonio.