Un inquilino su due in affitto a Lecco e provincia è single

A Lecco un inquilino su due in affitto è single. È questo uno dei dati più interessanti, e forse meno prevedibili, dell'indagine socio-demografica svolta dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa relativa al 2022.

L'89,1% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, mentre il 10,9% riguarda lavoratori trasfertisti. A Lecco e provincia i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (89,1%), a seguire quelli a carattere transitorio e a canone concordato che si attestano appaiati al (5,4%). Gli inquilini sono single nel 47,3% dei casi, mentre sono coppie e famiglie nel 52,7%. Il 39,7% degli inquilini ha un'età compresa fra 18 e 34 anni.

La tipologia più affittata in provincia di Lecco, capoluogo compreso, è il bilocale con il 53,8% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 31,0% delle preferenze.

Rispetto al 2021 si registra un calo della percentuale di affitti a lavoratori trasfertisti. In lieve crescita la percentuale di stipule di contratti a canone concordato, che passano dal 3,5% del 2021 al 5,4% del 2022, mentre diminuisce la quota dei transitori. Anche nel 2021 bilocali e trilocali erano le tipologie più affittate.

Così nei capoluoghi lombardi

Il 60,6% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, il 31,7% riguarda lavoratori trasfertisti e il 7,7% gli studenti universitari. In Lombardia i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (70,3%), a seguire quelli a carattere transitorio (22,4%) e infine quelli a canone concordato (7,2%). Gli inquilini sono single nel 50,2% dei casi, mentre sono coppie e famiglie nel 49,8% dei casi. Il 53,4% degli inquilini ha un'età compresa tra 18 e 34 anni, a seguire quelli con un'età compresa tra 35 e 44 anni (18,5%).

La tipologia più affittata in Lombardia è il bilocale con il 49,4% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 27,2% delle preferenze. Rispetto al 2021 si registra un aumento delle percentuali di affitti a studenti e a lavoratori trasfertisti. In crescita anche la percentuale di stipule di contratti a carattere transitorio, che passano dal 19,9% del 2021 al 22,4% del 2022. Anche nel 2021 bilocali e trilocali erano le tipologie più affittate in Lombardia.

Focalizzando l'analisi sui capoluoghi lombardi si può notare come siano Como, Brescia e Monza a primeggiare per contratti stipulati a lavoratori trasfertisti, mentre è Pavia la città con il tasso più alto di affitti a studenti (33,3%). Cremona, Mantova e Pavia sono le città dove si utilizza maggiormente il contratto a canone concordato. A Milano, rispetto al 2021, si registra un ulteriore aumento delle percentuali di affitti a studenti e a lavoratori trasfertisti, che nel 2022 si attestano rispettivamente al 25,7% e al 38,9%.

La situazione nazionale

Tra le metropoli, le città in cui è più alta la percentuale di chi affitta per motivi di lavoro sono Bologna (51%), Firenze (42,3%), Milano (38,9%) e Verona (34,3%). Per quanto riguarda l'affitto a studenti universitari le città più attive sono Bologna (28,6%), Torino (26,4%) e Milano (25,7%). A Milano rispetto al 2021 sale la percentuale di affitti a studenti che passa dal 23,6% al 25,7%, mentre la quota di affitti a lavoratori trasfertisti rimane sostanzialmente invariata.

Le città dove sono più alte le percentuali di affitti per scelta abitativa sono Napoli (81,4%), Palermo (78,6%) e Bari (75,0%). A Roma il 2022 evidenzia un aumento della percentuale di stipule a lavoratori trasfertisti, che passa dal 22,5% al 25,2%, mentre rimane invariata la quota di affitti a studenti universitari (11,0%). A Genova, rispetto all'anno precedente, aumentano sia le quote di affitti a lavoratori trasfertisti (19,2%) sia quelle a studenti universitari (12,3%).