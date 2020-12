Infinity Solution: noleggio a lungo termine per privati e partite IVA

Che vogliate un’automobile tradizionale, ecologica o un veicolo commerciale, siete liberi di scegliere marca, modello, cilindrata e colore, nelle versioni che più soddisfano le Vostre esigenze ed i Vostri gusti.

Il NOLEGGIO comprende:

Copertura assicurativa

RCA

Kasko completa

Infortuni del conducente

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Cambio pneumatici e deposito stagionale

Soccorso stradale e traino

Un altro importante servizio che offriamo è il CVT, un prodotto che interessa da vicino il mondo dei concessionari auto, infatti da oltre 30 anni aiutiamo dealer e rivenditori di auto a proporre pacchetti assicurativi in maniera semplice e profittevole.

Mettiamo a disposizione una piattaforma informatica gratuita con credenziali personalizzate, che permette in tempo reale di preventivare e proporre al cliente finale delle polizze assicurative pluriennali, comprendenti, furto – incendio – atti vandalici - eventi socio politici - eventi naturali – cristalli - tutela peritale - ricorso a terzi da incendio – infortuni del conducente, rapine e danni conseguenti a tentato furto, valore nuovo garantito e kasko: tutto questo grazie alla partnership con compagnie assicurative di primaria importanza

Grazie al nostro back office potremo assistervi in tempo reale e forniremo un vero e proprio training alla vostra rete vendita, per utilizzare al meglio la nostra piattaforma inserendo anche i vostri servizi

“Per noi di INFINITY SOLUTIONS, le soluzioni e le possibilità possono e devono essere infinite ed è per questo motivo che abbiamo deciso di NON affidarci ad una sola compagnia assicurativa ma di selezionare un paniere di compagnie italiane tra cui scegliere. Chiama per avere maggiori informazioni; fissa un appuntamento o vieni a trovarci nei nostri uffici per scoprire la convenienza delle nostre incredibili offerte ed i vantaggi del NOLEGGIO e dei servizi dedicati al mondo automotive."