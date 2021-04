"Turisti: uno nessuno centomila", se ne parla con Terziario Donna

Il Consiglio del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco propone nel mese di maggio due incontri rivolti alle imprenditrici, uno dedicato al tema del turismo e l'altro all'approfondimento del Manifesto nazionale realizzato da Terziario Donna: entrambi gli incontri sono gratuiti e si terranno online tramite piattaforma Meet.

Interverranno Fabio Dadati e Laura Sanvito

Il primo, dal titolo "Turisti: uno nessuno centomila", è in programma lunedì 3 maggio alle ore 18. Al centro, come detto, il turismo, uno dei settori che più ha sofferto la pandemia e che necessita di una ripresa convinta appena sarà possibile. «Il turismo non è qualcosa che riguarda solo gli operatori direttamente coinvolti, ma ha una ricaduta su tutto il territorio - evidenzia la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori, anche consigliere in Camera di Commercio Como Lecco - È importante che tutti diventino più consapevoli dell’evoluzione avvenuta negli ultimi anni, delle possibilità di ripresa e di come tutti possiamo esserne partecipi».

All'appuntamento del 3 maggio interverranno Fabio Dadati, presidente di Lariofiere e consigliere di Federalberghi Lecco, e Laura Sanvito, operatore turistico e consigliere in Camera di Commercio Como-Lecco.

La presentazione del "manifesto" di Terziario Donna

Giovedì 13 maggio, sempre alle ore 18, spazio invece a un incontro che vedrà protagonista Patrizia Di Dio, presidente nazionale di Terziario Donna, che presenterà “Il Manifesto” di Terziario Donna, un documento programmatico del Gruppo, dedicato a chi mette al centro i propri valori, a chi spera in una società più prospera e più giusta, ai portatori sani di cambiamento, a chi desidera essere protagonista del proprio futuro. «Siamo contenti che la presidente Di Dio abbia accolto il nostro invito - aggiunge la presidente Tentori - Siamo sicuri che le imprenditrici che parteciperanno sapranno apprezzare le proposte di questo Manifesto e l'autorevolezza della nostra presidente nazionale».

All'incontro prenderanno parte anche Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, e Francesca Bonacina, come rappresentante delle istituzioni (ex assessore e vicesindaco, oggi è presidente del Consiglio del Comune di Lecco). Le proposte di Terziario Donna prevedono, infine, tra fine maggio e il mese di luglio anche un appuntamento culturale a Villa Carlotta e un momento conviviale.