Tutto pronto per Job week, una settimana dedicata ai giovani e al lavoro

Aperte le iscrizioni per Job weeks: dal 28 marzo al 5 aprile torna infatti la rassegna di eventi rivolta ai giovani e dedicata al tema del lavoro. Anche quest'anno l'informagiovani di Lecco aderisce all'iniziativa promossa da Anci Lombardia e della consulta regionale degli informagiovani, che prevede una serie di appuntamenti rivolti agli studenti delle secondarie di secondo grado dedicati al tema dell?orientamento al lavoro: le Job weeks appunto.

Gli incontri e i laboratori saranno realizzati in collaborazione con i gruppi giovani delle associazioni di categoria e Camera di commercio di Como-Lecco servizi per l'orientamento al lavoro e alle professioni. I momenti di orientamento con giovani imprenditori locali permetteranno ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo del lavoro e acquisire importanti elementi affinché ognuno possa scegliere il percorso formativo e professionale più consono per la ricerca di posti di lavoro di qualità. Gli incontri verranno svolti presso Palazzo delle Paure a Lecco nella fascia mattutina (8.30 - 10.00 e 10.30 - 12) martedì 28 marzo, mercoledì 29 marzo, giovedì 30 marzo, martedì 4 aprile e mercoledì 5 aprile.

"L'orientamento rappresenta un percorso di crescita importante per i nostri giovani, un'occasione per provare a chiedersi davvero quali sono i propri interessi, quali argomenti incuriosiscono di più e farebbe piacerebbe approfondire, come ci si vede tra qualche anno - sottolinea l'assessore alla famiglia e giovani del comune di Lecco, Alessandra Durante - Sempre con la consapevolezza che le strade possono cambiare, le passioni si scoprono e maturano con il tempo e qualsiasi scelta si fa oggi avrà sempre la possibilità di essere rivalutata man mano che si faranno spazio attitudini e talenti nuovi e non ancora esplorati".

"Ci tengo a trasmettere questo messaggio in un periodo di grande messa in discussione dei successi o insuccessi scolastici, delle performance e dei risultati: siamo tutti costantemente in percorso. È normale che ad un certo punto le scelte fatte possano non corrispondere più a quello che si è diventati. E va bene così. Crescere - aggiunge Alessandra Durante - comporta anche saper affrontare il cambiamento. L'orientamento dovrebbe essere una costante per tutta la vita e per ogni percorso formativo e professionale. Gli incontri di orientamento hanno l'obiettivo di dare ai ragazzi gli strumenti per farsi le domande giuste, domande che serviranno oggi ma anche domani. E nessun cambiamento che permette ad ognuno di esprimere al meglio il proprio potenziale e il proprio valore potrà mai essere vissuto come una sconfitta: sarà sempre una vittoria, per tutti".

Le classi quarte e quinte o gruppi classi potranno iscriversi, tramite il docente di riferimento, agli incontri con apposito modulo online. Gli operatori del servizio giovani possono essere contattati per ulteriori approfondimenti all'indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o al numero 0341 493790.