Effetto guerra anche sul lavoro: aumentano le ore di cassa integrazione

Meno ore del 2021, ma un trend in aumento nel 2022. Sono le due grandi verità che emergono dal quarto rapporto sviluppato dalla Uil del Lario sui dati Inps in merito alla cassa integrazione nelle province di Como e Lecco. Secondo il sindacato, nel mese di aprile 2022, rispetto allo stesso mese dell’anno 2021, è ben presente una diminuzione delle ore di cassa integrazione nel territorio lariano, ma tra gennaio e aprile si è vista una ripresa della richiesta. Nello specifico:

Cassa integrazione totale aprile 2022-2021 Como aprile 2022 ore 281.520 -78,8% Lecco aprile 2022 ore 123.992 -82,6% Lombardia aprile 2022 ore 6.587.679 -69,9% Italia aprile 2022 ore 34.149.671 -72,1%

Anche il confronto tra le ore di cassa integrazione di aprile 2022 con marzo 2022 mostra registrare una diminuzione della richiesta:

Como -63,9%;

Lecco -35,3%;

Lombardia -16,1%;

Italia -30,0%.

Se si confrontano i dati relativi al primo quadrimestre 2022 con lo stesso periodo del 2021 la diminuzione è in ambedue le province:

Cassa integrazione totale gennaio-aprile 2022-2021 Como Gen-Mar 2022 ore 2.688.967 -75,8% Lecco Gen-Mar 2022 ore 941.227 -81,9% Lombardia Gen-Mar 2022 ore 35.611.965 -78,6% Italia Gen-Mar 2022 ore 191.762.260 -75,2%

Guardando la richiesta di cassa integrazione nei due distretti principali nel periodo gennaio-aprile 2022, il confronto con lo stesso periodo dell’anno passato evidenzia una diminuzione nel settore metalmeccanico e nel settore tessile:

Como, cassa integrazione totale Tessile gen-apr 2022 ore 1.330.673, -64,0%;

Lecco, cassa integrazione totale Tessile gen-apr 2022 ore 389.106, -40,2%;

Como, cassa integrazione totale settore meccanica-metallurgia gen-apr 2022 ore 302.948, -82,1%;

Lecco, cassa integrazione totale settore meccanica-metallurgia gen-apr 2022 ore 255.701, -88,6%.

Diminuisce in tutti i settori produttivi ed in entrambe le province, nel periodo gennaio-aprile 2022 rispetto al 2021, la richiesta della cassa integrazione totale.

Industria: Como -71,2%; Lecco -78,3%.

Edilizia: Como -83,8%; Lecco -91,3%.

Artigianato: Como -100%; Lecco -100%.

Commercio: Como -99,8%; Lecco -100%.

Il numero di lavoratori in cassa integrazione nel periodo gennaio-aprile 2022 sono stati:

Como 3.954 (-12.398 rispetto a gennaio-aprile 2021);

Lecco 1.384 (-6.282 rispetto a gennaio-aprile 2021).

Anche le ore dei fondi di solidarietà diminuiscono nel primo quadrimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, in Lombardia e in tutti i settori:

Industria: Lombardia 271.263 ore primo quadrimestre 2022, -94,1%.

Edilizia: Lombardia 2.880 ore primo quadrimestre 2022, -58,6%.

Artigianato: Lombardia 0 ore primo quadrimestre 2022, 0,0%.

Commercio: Lombardia 7.829.236 ore primo quadrimestre 2022, -92,8%.

Nel 2022 aumenta la cassa integrazione

“Nelle nostre province, anche nel mese di aprile, sembra che la situazione economica non abbia subito grosse conseguenze dalla guerra tra Russia e Ucraina, rispetto al resto del paese - premette Salvatore Monteduro, segretario generale Cst Uil del Lario -, ma, se si valutano i dati del primo quadrimestre 2022, nello specifico le ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate, si assiste ad una crescita della richiesta di ore in entrambe le province rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più marcata a Como. Questo dato preoccupa, perché sta a significare che sono in atto ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, gravi crisi interne, fallimenti o altre procedure concorsuali. Resta, quindi, una forte apprensione per il futuro, considerando anche le persistenti difficoltà legate ai rincari del prezzo dei beni energetici e del reperimento delle materie prime per le aziende”.