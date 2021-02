L'allarme della Uil del Lario: «La situazione occupazionale è drammatica». Lo studio

E' un pessimo periodo per il lavoro nel nostro territorio. A dirlo è l'?elaborazione che Salvatore Monteduro, Segretario Generale CST UIL del Lario Como, ha condotto sui dai forniti dal Quadrante del Lavoro Regione Lombardia: «Quelli relativo all’avviamento e cessazioni al lavoro anno 2020, confrontati con lo stesso periodo anno precedente, mostrano la drammatica situazione occupazionale derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 nell’anno appena passato».

Enorme il calo degli avviamenti al lavoro nelle due province nell’anno 2020 rispetto al 2019.

Avviamenti totali:

Como anno 2020: avviamenti 56.263; anno 2019 avviamenti 69.623; saldo -13.360, -19,2%;

Lecco anno 2020: avviamenti 30.202; anno 2019 avviamenti 35.377; saldo -5.175, -14,6%

La diminuzione in percentuale degli avviamenti nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente si e? registrata maggiormente nei contratti di apprendistato, penalizzando cosi? i giovani.

Avviamenti contratto apprendistato:

Como anno 2020: avviamenti 2.411; anno 2019 avviamenti 3.457; saldo -1.046, -30,3%;

Lecco anno 2020: avviamenti 1.111; anno 2019 avviamenti 1.486; saldo -375, -25,2%.

Commercio e costruzioni in sofferenza

Per quanto riguarda, invece, i settori che hanno subito in percentuale la maggiore decrescita degli avviamenti nell’anno 2020 rispetto al 2019, e? differenziata tra le Province di Como (industria), Lecco (costruzioni), mentre, se si valuta la diminuzione degli avviamenti in valore assoluto il settore del commercio e? quello che in entrambe le province ha subito le conseguenze peggiori, un settore quest’ultimo che ancora oggi vive le conseguenze dell’alternanza del lockdown delle attivita? produttive:

Avviamenti settore produttivo Industria per Como, Costruzioni per Lecco e Commercio entrambe le Province:

Como Industria anno 2020: avviamenti 7.361; anno 2019 avviamenti 11.292; saldo -3.931, -34,8%;

Lecco Costruzioni anno 2020: avviamenti 1.339; anno 2019 avviamenti 1.700; saldo -361, -21,2%.

Como Commercio anno 2020: avviamenti 45.004; anno 2019 avviamenti 53.662; saldo -8.658, -16,1%;

Lecco Commercio anno 2020: avviamenti 20.113; anno 2019 avviamenti 22.832; saldo -2.719, -11,9%.

Mentre, i dati relativi alle cessazioni anno 2020 confrontati con lo stesso periodo anno 2019 rilevano una diminuzione in tutte e due le Province, a determinare questo risultato positivo e? stato blocco dei licenziamenti.

Cessazioni totali:

Como anno 2020: Cessazioni 51.184; anno 2019 cessazioni 66.635; saldo -15.051, -22,6%;

Lecco anno 2020: Cessazioni 27.429; anno 2019 Cessazioni 34.656; saldo -7.227, -20,9%.

Il saldo tra avviamenti e cessazioni anno 2020 resta positivo nelle due Province grazie alla forte diminuzione delle cessazioni.

Saldo Avviamenti/Cessazioni anno 2020:

Como anno 2020: saldo avviamenti/cessazioni +4.679;

Lecco anno 2020: saldo avviamenti/cessazioni +2.773.

«In conclusione - spiega Monteduro -, i dati confermano, se ancora ci fosse bisogno, quanto l’emergenza sanitaria da Covid-19, che e? ancora fortemente presente, abbia inciso negativamente nel mercato del lavoro e in special modo facendo venire meno le opportunita? occupazionali per chi era in cerca di un posto di lavoro e per i tanti con un contratto di lavoro a tempo determinato cessato nel corso dell’anno. Una situazione che purtroppo rischia di trascinarsi pesantemente, anzi, con maggiori ripercussioni nell’anno in corso in conseguenza dell’approssimarsi della scadenza del divieto dei licenziamenti, ed e? necessario che il Governo proroghi la norma fino a quando sussiste l’emergenza sanitaria e vi sia la possibilita? di riapertura continuativa dell’attivita? produttive e quindi di una ripresa strutturale che permetta di evitare uno Tsunami di soggetti espulsi dal mondo del lavoro, le cui conseguenze sarebbero gravi sia per quest’ultimi sia per l’economia dell’intero Paese».

Avviamenti Cessazioni femmine / maschi 2019/2020 Lecco