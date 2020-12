Il lecchese Alessandro Valsecchi è il nuovo presidente regionale dei Giovani Costruttori di Ance Lombardia

Il lecchese Alessandro Valsecchi è il nuovo presidente regionale dei Giovani Costruttori Ance Lombardia. Ad eleggerlo all’unanimità sono stati i presidenti delle diverse territoriali del sistema Ance regionale, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili.

«Sono particolarmente soddisfatto per la fiducia che mi è stata accordata da tutti gli amici e colleghi delle territoriali della Lombardia - afferma Alessandro Valsecchi - Il compito che ci aspetta non è semplice, ma al tempo stesso è molto avvincente: far crescere il nostro gruppo che in questi ultimi anni, a causa della chiusura di numerose aziende e della scelta di molti figli di imprenditori edili di seguire altri percorsi professionali, è calato nel numero degli iscritti. Del resto la crisi che da ormai dieci anni attraversa il mondo delle costruzioni è un fatto. Occorre invertire la tendenza. E il Gruppo Giovani esiste anche proprio per questo: costruire relazioni e rapporti che ci aiutino a gestire le nostre imprese».

«Personalmente considero Ance la mia seconda famiglia - continua Valsecchi - È stato ed è per me un ambito formativo particolarmente importante, grazie al confronto con i miei colleghi e con i senior, che guardano con grande speranza a noi e alle nostre idee. Uno stimolo che è anche una responsabilità importante. Lavoreremo perché tra noi giovani cresca una reale affezione verso l’Associazione. Il primo passo sarà la conoscenza: quindi consigli regionali itineranti presso le sedi territoriali e visite in azienda, non appena le disposizioni anti-Covid ce lo permetteranno. Il direttivo regionale è molto coeso e so di poter contare su una squadra motivata».

Il curriculum

Nato il 4 marzo 1983, laureatosi in ingegneria edile-architettura presso il Politecnico di Milano - Polo di Lecco, Alessandro Valsecchi opera nell’azienda di famiglia, l’Impresa Edilizia Valsecchi srl di Costa Masnaga. Iscritto fin dal 2006 al Gruppo Giovani Costruttori di Ance Lecco, nel 2012 è stato eletto per la prima volta presidente, carica a cui è stato riconfermato anche nei due mandati successivi. Attualmente, dunque, è anche il Presidente del Gruppo Giovani di Ance Lecco Sondrio.