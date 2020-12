Maria Luisa Meroni al vertice di Confindustria Est Europa

L’imprenditrice Maria Luisa Meroni è stata nominata Presidente di Confindustria Est Europa, carica che ricoprirà fino al 2024. La nomina è avvenuta all’unanimità da parte delle undici rappresentanze facenti parte della Federazione, anche grazie alla grande esperienza nel sistema confindustriale che Maria Luisa Meroni ha maturato negli anni. Tra gli incarichi ricoperti, oltre alla presidenza di Confindustria Bulgaria, la carica di Rappresentante della Piccola Industria nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio. Confindustria Est Europa, attraverso le sue undici Associazioni internazionali presenti in quest’area, rappresenta un elemento strategico per tutto il Sistema Confindustria.

«A nome mio personale e a quello di tutta l’Associazione esprimo le più vive congratulazioni alla collega Maria Luisa Meroni per la sua nomina alla Presidenza di Confindustria Est Europa - commenta il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva - Siamo orgogliosi di annoverare fra i Componenti del nostro Consiglio di Presidenza l’imprenditrice alla guida di una Federazione importante, in un’area di grande interesse. A Maria Luisa Meroni auguro buon lavoro, certo che saprà cogliere con successo tutti gli aspetti più sfidanti di questo nuovo incarico».

«Sono consapevole della responsabilità che assumo con questo incarico e, infatti, prima di accettare la candidatura ho riflettuto molto - evidenzia la neo Presidente di Confindustria Est Europa Maria Luisa Meroni - conoscendo l’impegno e la dedizione che richiede. Tuttavia, le sfide non mi spaventano: le considero uno stimolo. Da giovane ho dovuto subito entrare nel mondo del lavoro, assumermi responsabilità importanti per consentire la crescita dell’azienda, anche grazie all’internazionalizzazione. Anche la mia esperienza associativa è stata arricchente in questi anni e sono quindi orgogliosa di assumere la Presidenza di Confindustria Est Europa e ringrazio i colleghi per la loro fiducia nell’attribuirmi questo ruolo. Assicuro il mio massimo impegno per la crescita della nostra Federazione: tutti insieme potremo raggiungere obiettivi importanti».