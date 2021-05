Filippo Cavolina confermato alla guida degli edicolanti

L'assemblea elettiva dello Snag Confcommercio Lecco ha riconfermato alla presidenza Filippo Cavolina, edicolante di Lecco presso l'ospedale Manzoni. La sua elezione per il quinquennio 2021-2026 è avvenuta all'unanimità nel corso della assise svoltasi nei giorni scorsi.

Direttivo edicolanti di Confcommercio: i componenti

Durante la riunione si è provveduto ad eleggere il Consiglio direttivo degli edicolanti di Confcommercio Lecco che sarà composto, oltre che dal presidente Cavolina (nella foto), anche da Michele Preda (Lecco), Eugenio Milani (Lecco), Gigi Besana (Olginate), Matteo Corno (Lecco), Enrico Merlino (Lecco), Alberto Galli (Lecco), Francesca Vassena (Valmadrera). In occasione dell'assemblea si è deciso inoltre di invitare in modo permanente ad ogni Direttivo Valentina Iarusso (Mandello) e Roberto Cupidi (Canzo).

Nel corso della serata è stata fatta una panoramica su tutte le problematiche gestite dal Consiglio nell'ultimo quinquennio e si sono sottolineate le difficoltà stagnanti che si ripropongono da anni e a cui è difficile trovare una soluzione, in quanto legate all’autonomia degli editori proprietari del prodotto: difficoltà di avere il prodotto "alto-vendente" in copie adeguate, difficoltà di rifornimento, conto deposito, prodotti con poca appetibilità di vendita e poco materiale pubblicitario. Si è sottolineato il fatto che con la pandemia si sembra stabilizzato un certo interesse verso il mondo che ruota intorno alle edicole.

Il progetto “La carta in rete” sottoposto a Regione Lombardia

L’intero gruppo inoltre ha ribadito di contare molto sul progetto “La carta in rete” sottoposto a Regione Lombardia, che potrebbe dare una spinta innovativa a tutta la categoria. Tutti i presenti hanno voluto inoltre ringraziare Confcommercio Lecco per l'operato e la continua presenza a fianco di questa categoria, durante tutto il quinquennio e in particolare in questi mesi difficili.

Infine durante l'incontro è stato ricordato Pierluigi Ruffinoni, edicolante di Barzio e componente del Direttivo dello Snag Confcommercio Lecco, scomparso l'anno scorso.