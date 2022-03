Commercialisti, rinnovato il Consiglio provinciale dell'Ordine: Marco Barassi nuovo presidente

Un nuovo consiglio provinciale, nel segno dell'impegno e della continuità. L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Lecco ha recentemente rinnovato il suo organo direttivo a seguito delle elezioni che si sono svolte il 21 e il 22 febbraio scorsi. Due le liste concorrenti, la più votata è risultata essere la squadra di candidati guidata da Marco Barassi, eletto nuovo presidente. Le votazioni si sono tenute per la prima volta online e la modalità telematica ha determinato un'affluenza molto elevata, pari al 78,26% ovvero 342 iscritti partecipanti al voto su 437 aventi diritto.

La lista che si è affermata nasce dall'esperienza maturata da alcuni consiglieri nel corso del precedente mandato, svolto sotto la guida di Antonio Rocca, e dall'ingresso di giovani che possano apportare nuove idee ed entusiasmo all'attività dell'Ordine. Del nuovo Consiglio fanno parte, oltre al presidente Marco Barassi, la vicepresidente Sara Pelucchi, il segretario Stefano Spreafico, il tesoriere Luca Spreafico e i consiglieri Luca Bertarini, Antonio Chirico, Giancarlo Gandola, Laura Gorza e Federico Rossi.

"Le sfide che attendono il nuovo Consiglio sono numerose - sottolinea il presidente Barassi - Il ruolo dei commercialisti e delle loro competenze nei settori economico, giuridico e sociale è già apprezzato ma può essere ulteriormente valorizzato per l'apporto di conoscenze che i commercialisti possono offrire ad imprese, enti e privati. Per raggiungere questo obiettivo dedicheremo particolare cura alla formazione professionale, così da garantire standard qualitativi elevati e ci impegneremo, al contempo, nel rafforzare le relazioni che esistono tra l'Ordine e altri enti e istituzioni, come la Camera di Commercio, nel cui Consiglio per le Libere Professioni di Lecco e Como siede un nostro iscritto, e la Direzione Regionale delle Entrate dove Lecco partecipa con un proprio rappresentante al tavolo istituito tra la Direzione e il Coordinamento degli Ordini dei Commercialisti Lombardi".