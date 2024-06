I quattro comuni del lago che fanno squadra: nasce il Distretto del commercio

Nasce a Mandello il nuovo Distretto del commercio. Se n'era parlato a lungo negli anni passati e ora l'ipotesi sta per diventare reltà. È infatti scattato l'iter necessario alla sua costituzione.

A farne parte quattro Comuni: Mandello, ente capofila, Lierna, Abbadia Lariana e Oliveto Lario, che si avvarranno della preziosa collaborazione di Confcommercio Lecco.

"Obiettivo migliorare l'offerta sul territorio"

Spiega le finalità dell'iniziativa l'assessore al Commercio mandellese, Silvia Nessi. "Lo scopo del Distretto del commercio è identificare i bisogni delle imprese e dei cittadini, per migliorare l'offerta sul territorio da parte di operatori locali, imprese e associazioni. Il primo passo è coinvolgere cittadini, imprenditori, commercianti e titolari di pubblici esercizi invitandoli a compilare un questionario on-line volto a raccogliere osservazioni, idee e suggerimenti".

I questionari sono due e sono già in rete; uno per i cittadini e uno specifico per le imprese, che l'assessore invita a compilare entro il prossimo 20 luglio "nell'ottica di collaborare alla realizzazione di questo importante progetto", conclude.

È possibile raggiungere i link anche dal sito www.mandellolario.it e dall'app Mandello del Lario smart.

Cosa sono

I Distretti del commercio nascono su proposta di Regione Lombardia e rappresentano una modalità innovativa di valorizzazione territoriale per promuovere il commercio quale fattore di aggregazione in grado di attivare positive dinamiche economiche, sociali e culturali.

Scopo dei Distretti del commercio è di incentivare e innovare il commercio urbano favorendo l'equilibrio fra i vari format commerciali e il rafforzamento dell'identità dei luoghi.

Particolarmente importante per la promozione e lo sviluppo dei Distretti del commercio è la presenza di una regia unitaria che - attraverso un partenariato pubblico-privato (Comuni, imprese e i vari attori interessati a livello locale - promuova lo sviluppo delle città e dei territori, grazie al perseguimento di una visione strategica e di investimento condivisa.

Le finalità del Distretto del commercio

Costruire una strategia comune e condivisa tra i Comuni, Imprese e attori locali per la rivitalizzazione e valorizzazione del commercio.

Proporre azioni di interesse per l'utenza delle aree commerciali del territorio.

Sostenere la ripresa economica del settore commercio, della ristorazione, dell'intrattenimento, del terziario e dell'artigianato di servizio.

Far conoscere e promuovere i servizi offerti dagli operatori locali e, in generale, dalle associazioni.

Rigenerare il tessuto economico locale in sinergia con le risorse dell'area di riferimento del Distretto.

Valorizzare e promuovere le risorse locali attraverso un approccio sostenibile ed integrato.

Promuovere nuove occasioni di sviluppo ed opportunità di lavoro.

Cosa può fare il Distretto del commercio?