Master del turismo, la sfida di Confcommercio per lo sviluppo del territorio

Ha preso il via lunedì scorso 5 ottobre dalla sala Consiglio della Camera di Commercio, sede di Lecco, la terza edizione del corso di Alta formazione "General Management nel settore Turistico Alberghiero".

Il Master del Turismo, voluto da Confcommercio Lecco e realizzato in collaborazione con Sda Bocconi, vede quest'anno la partecipazione di dodici corsisti. L'edizione 2020 doveva iniziare a maggio (per poi concludersi a novembre), ma a causa dell'emergenza Covid-19 l'avvio è stato spostato al mese di ottobre 2020, mentre la conclusione del percorso formativo avverrà a maggio 2021.

Il primo modulo - composto da tre giornate - si è tenuto il 5, 6 e 7 ottobre. In occasione della prima lezione ha portato il suo saluto il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati: «Questo Master rappresenta per l'associazione una sfida importante e significativa. Crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e nel contributo che il turismo potrà dare allo sviluppo dello stesso. Ma per rendere più attrattiva Lecco e la provincia occorre, come ribadiamo da tempo, un salto di qualità e un cambio di prospettiva. Questo percorso ideato per noi da Bocconi rappresenta una proposta di valore assoluto».

A tenere a battesimo l'edizione 2020 è stata la responsabile del Master di Confcommercio Lecco e Università Bocconi, ovvero Magda Antonioli, professore associato del Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico presso l'Università Bocconi, cofondatore e direttore del Master in Economia del turismo alla Bocconi, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo del turismo italiano (è attualmente consigliere dell'Enit, Ente Nazionale del Turismo).

Il programma del corso

Dopo il primo modulo, dedicato al tema "Scenari: mondo alberghiero e territorio", il corso continuerà affrontando i seguenti macro-argomenti: "Marketing relazionale e marketing digitale" (9-10-11-12 novembre 2020), "Gestione economica e controllo dell'impresa alberghiera" (23-24-25 marzo 2021), "La finanza per l'impresa alberghiera" (12-13-14 aprile 2021), "Risorse umane e gestione dell'impresa alberghiera" (4-5 maggio 2021) e "Posizionamento e sviluppo dell'impresa alberghiera" (10-11-12 maggio 2021). Come da tradizione l'ultima lezione, quella del 12 maggio 2021, si terrà presso lo Sda Bocconi a Milano con la contestuale consegna degli attestati.

