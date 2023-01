Matilde, la prima donna segretario generale di Confartigianato Lecco

È la dottoressa Matilde Petracca il nuovo Segretario generale di Confartigianato Lecco. La nomina ufficiale, su proposta del presidente Daniele Riva, è avvenuta in seguito alla votazione all’unanimità da parte del Consiglio direttivo dell'associazione di categoria con sede in via Galileo Galilei. Petracca è la prima donna a ricoprire il ruolo di Segretario Generale in Confartigianato Imprese Lecco e nel panorama delle Associazioni datoriali della nostra provincia. Nel sistema Confartigianato, condivide questo primato con la collega di Mantova, mentre a livello nazionale su 103 confederazioni, le donne che ricoprono questa carica sono in tutto 16.

Oggi la proclamazione ufficiale in occasione della Consulta Regionale

Oggi, la proclamazione ufficiale in occasione della Consulta Regionale dei Segretari di Confartigianato Lombardia tenutasi eccezionalmente nella sede di Lecco. All’appuntamento statutario a cui prendono parte tutti i segretari lombardi coordinati dal Segretario regionale, Carlo Piccinato, Petracca ha raccolto ufficialmente il testimone da Vittorio Tonini, ora Segretario generale aggiunto che resterà a fianco della neoeletta per i prossimi mesi per poi andare in pensione.

"È motivo d’orgoglio per me poter guidare l’Associazione a cui appartengo da oltre 20 anni e in cui ho svolto tutta la mia carriera - commenta Matilde Petracca - Sono entrata in Confartigianato Imprese Lecco come tirocinante e ho ricoperto via via diversi incarichi, in primis quello di responsabile dell’Ufficio Formazione che ho contribuito a creare da zero, fino all’ingresso nel 2017 nel Comitato di Direzione e alla nomina lo scorso anno di vicesegretario generale. Sono particolarmente soddisfatta di aver avuto un consenso unanime da parte del Direttivo, risultato che leggo come fiducia costruita in questi anni con gli imprenditori delle categorie e delle zone che Confartigianato ha l’onore di rappresentare".

"Determinazione, costanza e voglia di arrivare le parole chiave"

"Vorrei che il mio percorso di donna, madre e fuorisede potesse portare un messaggio positivo soprattutto alle giovani generazioni - aggiunge Petracca - Determinazione, costanza e voglia di arrivare sono le parole chiave che permettono davvero di affermarsi, a prescindere dal fatto di essere uomo o donna, in tutti i contesti lavorativi. Nel mio nuovo ruolo, che svolgerò in continuità con quanto svolto dal segretario Tonini e in accordo con la presidenza, voglio concentrarmi in particolare sul ruolo focale rivestito dalle categorie e dal territorio, rinvigorendo i rapporti con gli enti locali e le pubbliche amministrazioni in primis. Internamente, intendo portare avanti azioni volte a un miglioramento del benessere organizzativo e lavorare in sinergia con il Direttore operativo dei Servizi, Michele Ticozzi, per far sì che ogni nostro collaboratore si senta parte essenziale di un meccanismo lavorativo complesso, ma che può portare a performance positive per la struttura e per i nostri associati".

Origini salentine e una laurea in giurisprudenza, il suo profilo

Segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco dal 1° gennaio 2023, già vicesegretario generale e membro del Comitato di Direzione dal 2017, Matilde Petracca lavora in Confartigianato Lecco da oltre 20 anni. Ha ricoperto la posizione di responsabile delle Relazioni Organizzative, Area Welfare e Formazione. È direttore della sede territoriale di Elfi - Ente Lombardo per la Formazione di Impresa, coordinatrice delle categorie di Confartigianato Imprese Lecco e membro del Comitato territoriale di coordinamento delle politiche di conciliazione. Di origini salentine, è laureata in Giurisprudenza, ha 47 anni e vive in provincia di Como. È sposata e madre di due figli. Ha un cane ed è appassionata di cucina e viaggi.