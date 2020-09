Pacco bomba al capo degli industriali bresciani, Riva: «Minacce inaccettabili»

Un pacco bomba indirizzato a Giuseppe Pasini, patron del gruppo Feralpi e presidente di Aib, l'Associazione industriali bresciani che presto sarà Confindustria Brescia: gli sarebbe stato recapitato direttamente in azienda, al quartier generale di Lonato, in una “bustona” contenuta all'interno di un pacco di colore rosso.

L'episodio ha destato l'attenzione di Confindustria Lecco e Sondrio, con un sentito intervento del presidente Lorenzo Riva. «A nome di tutti gli associati a Confindustria Lecco e Sondrio e a quello mio personale esprimo la massima solidarietà e vicinanza al collega e amico Giuseppe Pasini, vittima di un gravissimo atto intimidatorio e di un nuovo, inaccettabile, attacco a un rappresentante del sistema produttivo italiano - sono le parole di Riva - Il clima di odio verso le imprese si sta traducendo in minacce personali ai colleghi, in episodi che riportano la memoria a uno dei periodi più bui della nostra storia e che sono una ferita anche per la parte sana, e certamente largamente prevalente, dell'intero Paese».

«Sono convinto che sia fondamentale sviluppare un dialogo aperto e costruttivo fra le forze economiche e sociali: è questo lo strumento attraverso il quale si può, e si deve, instaurare un clima diverso, portando gli autori di gesti così gravi all’isolamento - prosegue il numero uno di Confindustria Lecco e Sondrio - Non da ultimo, il dialogo e il superamento del sentimento anti-impresa sono anche la premessa necessaria perché il Paese possa uscire dal momento difficile che stiamo vivendo affrontando criticità, di carattere economico e sociale, che hanno origine lontana ma sono state amplificate dagli effetti generati dal diffondersi della pandemia a livello mondiale».