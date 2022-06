È Silvia Dozio è la nuova presidente del Movimento Donne Impresa

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lecco si rinnova. La nuova presidente, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, è Silvia Dozio, imprenditrice lecchese titolare dell'impresa artigiana Conf-Ar, eletta per acclamazione. Accanto a lei lavoreranno la nuova vicepresidente Barbara Colombo (Officina Colombo Srl) e le consigliere Paola Longhi (Longhi Livio & C sas), Claudia Ferrari (Assistenza tecnica Ferrari Aldo) e Chiara Sironi. Membri aggiunti, Serena Dell'Olio (Essecg Srl) e Cristina Beretta (Terry e Cris).

"Gruppo di imprenditrici e amiche"

"Ringrazio le colleghe imprenditrici per la fiducia che hanno riposto in me con il loro voto - commenta Dozio - Non sono un volto nuovo dell'Associazione, ma sono entusiasta di questa nuova responsabilità. La mia storia in Confartigianato nasce come presidente del Gruppo Giovani, poi come presidente della categoria moda e relativa nomina a vicepresidente di Confartigianato nel Comitato di Presidenza guidato da Daniele Riva. Lo scorso mandato ho dovuto mio malgrado lasciare quest'ultimo incarico e quello di presidente moda per motivi di lavoro, ma l'associazione è sempre rimasta nel mio cuore. Credo che il Movimento Donne Impresa sia un modo per tornare a fare parte al 100% della vita associativa, trattando tematiche dal mio punto di vista interessanti, legate all'essere donna in ambito lavorativo (conciliazione, parità retributiva…), ma anche giocando la carta del gruppo di donne, imprenditrici e amiche pronte a mettere le proprie specificità a servizio del gruppo e dell’associazione tutta. Nel mio mandato - conclude Dozio - proseguirò quindi nel solco tracciato tenendo sempre presente che la nostra mission è quella di dare supporto alle donne, imprenditrici o meno, trattando le tematiche che ci stanno più a cuore. A questo proposito, la prossima settimana abbiamo in programma una serata dedicata al benessere femminile a tavola mentre in autunno è già in calendario una giornata dedicata alla leadership femminile".

"Una risorsa per tutti gli associati"

“Ritrovo con piacere Silvia Dozio tra i nostri dirigenti - commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - Il Movimento Donne Impresa deve essere visto come una risorsa per tutti gli associati, donne e uomini, e non come un'isola a se stante. L'attività associativa crea aggregazione e viceversa: attraverso i gruppi - donne, giovani e pensionati - entriamo in contatto con persone che magari non conoscono la nostra attività e che poi invece ne restano colpiti e decidono di associarsi".

"Tanti progetti nel giro di due anni"

"In questi ultimi quattro anni - illustra Matilde Petracca, responsabile Relazioni Organizzative di Confartigianato Imprese Lecco, che segue in prima persona le attività del Movimento Donne - sono stati tanti i progetti messi a punto, nonostante i due anni di pandemia. Abbiamo messo in campo iniziative online che hanno avuto un riscontro persino più alto di quanto ci immaginavamo, il che ci ha spinto a proseguire su questa strada proponendo ancora oggi eventi 'ibridi'. Dal 2020 a oggi il ciclo di webinar 'Riparto da me' legato all'esigenza di essere donna e imprenditrice ha visto la realizzazione di 13 appuntamenti per un totale di 662 persone. Abbiamo incontrato scrittrici, medici, imprenditrici, life-coach, esperte del benessere. Abbiamo collaborato con associazioni come Telefono Donna Lecco e l'Altra metà del Cielo di Merate. Nel 2022, con un barlume di normalità, abbiamo dato vita a piccoli eventi in presenza come la visita guidata alla mostra Capolavoro per Lecco, la presentazione della birra dedicata alle donne per una raccolta fondi benefica, abbiamo visitato i laboratori dell'associazione Il segreto di Penelope di Lecco. Recentemente abbiamo organizzato con l'Ufficio Bandi il webinar sul fondo imprenditoria femminile con oltre 50 partecipanti. Prima della pandemia ricordiamo con piacere la serata con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, l'evento itinerante Enjoy a Colico e una serata gastronomica a Marco d'Oggiono. L'obiettivo è continuare a occuparci di questi temi con un calendario ricco di appuntamenti".