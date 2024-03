Lavori per la pubblica amministrazione? Prestigiosa opportunità in Camera di Commercio

Prestigiosa offerta di lavoro dalla Camera di Commercio Como-Lecco, che ha pubblicato un avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno nell'area Funzionari e dell'Elevata qualificazione.

Il posto è destinato alla posizione di lavoro 'Specialista Servizi Economico-Finanziari' riferita all'assegnazione della responsabilità dell'unità organizzativa Contabilità e bilancio dell'Ente.

Chi può partecipare alla selezione

Il processo di selezione è aperto ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni, anche di comparto diverso da quello delle Funzioni locali, che soddisfino i requisiti dettagliatamente indicati nell'avviso di mobilità.



Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale del reclutamento inPA su www.inpa.gov.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 22 aprile 2024.



Per consultare l'avviso di mobilità completo si invita a visitare il sito web camerale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la pagina "Bandi di concorso", oltre che il Portale inPA.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Gestione sviluppo risorse umane via e-mail a risorse.umane@comolecco. camcom.it.