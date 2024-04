Vuoi diventare autista di autobus? A Lecco formazione gratuita e assunzione

Diventare autista di autobus gratuitamente e trovare subito lavoro. Partirà a breve la nuova edizione dell'Arriva Academy, un programma di formazione gratuita promosso da Arriva Italia per formare e inserire nell'organico nuovi autisti sul territorio lecchese. L'Academy prevederà 320 ore di lezione distribuite su 20 settimane.

Nell'area di Bergamo e Lecco, Arriva Italia garantisce lo spostamento di 13 milioni di passeggeri all'anno, con più di 440 mezzi e 377 dipendenti, ed è alla costante ricerca di personale che possa ricoprire il ruolo di autista, una figura importante, garante della connessione sociale e punto di riferimento per coloro che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere lavoro, scuola o servizi essenziali.

A Lecco già formati 10 autisti

Da qui l'idea dell'Academy Arriva Enaip in collaborazione con Enaip Lombardia - ente di formazione professionale attivo in Lombardia - per proporre un percorso per istruire la prossima generazione di autisti, offrendo ai candidati formazione gratuita e un impiego immediato. Un'iniziativa promossa nel corso degli anni in molti dei territori in cui opera Arriva Italia, con cui ha già formato 10 autisti nel solo territorio di Lecco.

Le selezioni si terranno i giorni 10 e 24 maggio dalle 9.30 presso la sede di Lecco in via Caduti Lecchesi a Fossoli 29. La candidatura è aperta a tutti i disoccupati, che siano in possesso di patente B o superiore, e di almeno 21 anni di età compiuti. Per partecipare è richiesta la registrazione sul sito di Enaiplombardia.eu, compilando l'apposito modulo con dati e CV.

L'Academy è pensata per le persone che ancora non siano in possesso di una patente D e del Cqc (Carta di qualificazione del conducente), necessari per poter esercitare la professione. Grazie all'Arriva Academy, infatti, si potranno ottenere entrambi i documenti gratuitamente. Il percorso prevede l'assunzione part-time per tutta la durata del corso formativo, convertita in un'assunzione full-time una volta ottenute le qualifiche.

I requisiti e come partecipare

I requisiti per iscriversi all'Academy sono i seguenti:

Essere disoccupati all'avvio del corso

Età anagrafica da 21 anni

Possesso patente B o superiore

Buona conoscenza e padronanza della lingua italiana

Idoneità psicofisica per ottenimento patente guida per il trasporto di persone

Arriva Italia, il profilo

Il Gruppo Arriva - con 34.600 addetti totali - effettua circa 1.5 miliardi di viaggi ogni anno in 9 nazioni europee e nel Regno Unito grazie a una flotta di circa 13mila autobus e oltre 500 tra treni e tram, generando ricavi annui per oltre 4 miliardi di euro e offrendo soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità.

Il Gruppo Arriva in Italia è tra i primi operatori nel settore del Trasporto pubblico locale su gomma, con circa 90 milioni di km di percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.500 autobus (numeri della holding al lordo delle partecipate).

Arriva Italia è attiva direttamente come società operativa in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. È presente invece come holding di riferimento, attraverso società partecipate, in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Como.