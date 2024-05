Nasce l'Academy per la formazione pagata di professionisti dell’acciaio

Un nuovo progetto lavorativo nella Brianza lecchese. Rodacciai e ETJCA lanciano la nuova Academy per la formazione remunerata di professionisti dell’acciaio: 20 i posti disponibili

Milano, 6 maggio 2024 Rodacciai, player internazionale dell’acciaio fondato da Giuseppe Roda nel ‘56, facente parte di Rodasteel Corporation (oltre 922 milioni di € di fatturato e 330 mila tonnellate di acciaio vendute), continua la sua crescita ampliando il suo staff e affidando a ETJCA, tra le prime agenzie per il lavoro italiane, la selezione e la formazione di nuovi Operatori di Laminazione per lo stabilimento di Sirone.

Specializzata nella produzione di acciai per ogni utilizzo industriale, Rodacciai si è sempre distinta per la scelta di dotarsi, già a pochi anni dalla sua nascita, di un proprio impianto di laminazione che le ha da subito consentito flessibilità produttiva e una capacità di risposta uniche, accompagnate da un'attenzione costante alla qualità e alla certificazione di prodotti e processi. Caratteristiche che hanno portato l’azienda a continuare la sua espansione convincendo sempre nuovi clienti.

Nasce da qui l’esigenza di trovare sempre nuove figure professionali adeguatamente formate per le lavorazioni dell’impianto di Laminazione. Il mismatch rilevato in questi ultimi anni ha causato la carenza di talune competenze. Per ovviare a questa criticità Rodacciai ed ETJCA, con la collaborazione dell’Istituto CFP Padre Monti di Erba (Como), hanno deciso di dare vita a una vera e propria Academy dedicata a questa specifica professionalità.

Come iscriversi

“Cerchiamo candidati interessati e motivati a lavorare nel nostro settore che abbiano voglia di trovare una valida alternativa alla solita routine lavorativa. Fare gruppo in un contesto dinamico in cui vengono valorizzate la curiosità, la conoscenza, la giusta dose di ambizione e quindi la carriera. La retribuzione sarà una logica conseguenza, a fronte di una consolidata e sistematica modalità di valutazione annuale che fa il paio con un efficace pacchetto di agevolazioni previste dal contratto integrativo; sicuramente uno dei più avanzati e socialmente sostenibili del Territorio”, commenta Rodacciai.

ETJCA Formazione, che ha sviluppato la Academy edizione 2024, commenta: “E’ un’occasione molto interessante per avvicinarsi a una nuova professione acquisendo competenze ampie: sessioni sul potenziamento della propria capacità di comunicazione con giochi di ruolo e testimonianze di personaggi dello spettacolo e dello sport, si alterneranno alla teoria e alla pratica del trattamento e della lavorazione degli acciai, illustrando le diverse fasi del processo di laminazione. Chi parteciperà al corso conseguirà anche il patentino per la guida di muletti e del. carroponte, unitamente agli attestati sulla sicurezza sul lavoro”.

Saranno 228 le ore totali, di cui 100 dedicate alla formazione teorica e le restanti a quella pratica nello stabilimento di Sirone, per poi raggiungere il traguardo dell’inserimento in azienda e, in ogni caso, di una formazione certificata comprensiva di un contributo di rimborso spese erogato a fine corso.

Per informazioni e invio candidatura è possibile visionare la pagina dedicata.