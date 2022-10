Offerte di lavoro: Lario Reti Holding inserisce due addetti alla ricerca perdite

A seguito dell'assegnazione di risorse del Pnrr sulla riduzione delle perdite idriche, Lario Reti Holding intende potenziare la propria struttura con l’inserimento di due tecnici a tempo determinato di 24 mesi nella Divisione Ingegneria, Ufficio Ricerca perdite.

Si tratta di due posizioni con inquadramento a tempo determinato di 24 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore al 5° livello del Ccnl Gas-Acqua Utilitalia in funzione delle professionalità/competenze del candidato. La società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato. Le candidature vanno presentate entro e non oltre il giorno 25 novembre 2022.

I due tecnici verranno inseriti nella Divisione Ingegneria, Ufficio Ricerca perdite. Di cosa si occuperanno?

Le mansioni principali

Effettuare la ricerca perdite con gli strumenti in dotazione (Noise logger, geofono, correlatore) ricevendo input dagli Addetti Modellazione Idraulica e condividendo con l'ufficio le modalità di lavoro e gli esiti dello stesso tramite la produzione di report dettagliati delle attività.

Provvedere a fornire assistenza alle squadre esterne per la ricerca perdite a validare e valutare le modalità e la bontà del lavoro tramite la produzione di report.

Provvedere a installare sul campo i misuratori di pressione portatili, volti al monitoraggio delle reti, con autonomia nell'utilizzo dei programmi di configurazione e modifica dei misuratori stessi.

Provvedere a verificare e installare misuratori di portata portatili ad ultrasuoni per la verifica di misure e la valutazione delle portate transitanti.

Gestire in autonomia la strumentazione da campo in capo all’ufficio, riportando l'esito delle campagne di monitoraggio ai colleghi Addetti Modellazione Idraulica.

Analizzare in modo critico i dati di telecontrollo (portate e pressioni) sulle reti in fase di studio con interpretazione degli stessi.

Effettuare sopralluoghi sul campo per: