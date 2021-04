Offerte di lavoro: Lario Reti Holding cerca un addetto agli allacciamenti di rete acquedotto

L'assunzione da parte della società lecchese è a tempo indeterminato ed è rivolta a laureati in economia o ingegneria gestionale e con precedente esperienza

Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica intende potenziare la propria struttura con l’inserimento di una figura junior da inserire nell’ufficio allacciamenti di rete – acquedotto. La figura sarà inserita nella Divisione Conduzione, settore Acquedotto.

La candidatura va inviata entro e non oltre il 7 maggio 2021. La tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 3 del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Le mansioni principali

La figura si occuperà, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:

Effettuare sopralluoghi presso gli utenti a fronte di richiesta di allacciamento alla rete di acquedotto.

Verificare gli elementi e le misure in loco per l’esecuzione dell’allaccio.

Stesura del preventivo lavori.

Controllo della corretta esecuzione dei lavori di allaccio anche per l’approvazione delle pre-fatture emesse dalle imprese contrattualizzate.

Verificare la necessità di effettuare ripristino dell’asfalto.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello Cv di Lario Reti Holding, raggiungibile dal seguente link.