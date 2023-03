Lario Reti Holding cerca un addetto Gestione Credito in sostituzione maternità

Lario Reti Holding, società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, ricerca un addetto gestione credito per sostituzione maternità.

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e un inquadramento non superiore al 4° livello del Ccnl Gas-Acqua Utilitalia. La società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato.

Le candidature vanno presentate entro e non oltre il 31 marzo 2023. La sede di lavoro è a Lecco.

Le mansioni

La risorsa sarà inserita all'interno della Divisione Corporate, nell’Ufficio Gestione Credito, il cui scopo è gestire il credito insoluto secondo le procedure aziendali, riducendo al minimo le perdite sui crediti attraverso un costante monitoraggio dei crediti in scadenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si occuperà di:

Gestire in autonomia l'intero processo di recupero del credito, con la supervisione del Responsabile diretto con il quale collaborerà e si rapporterà, sulla base delle priorità e tempistiche definite, in applicazione delle procedure aziendali e delle relative disposizioni normative, mediante:

Attività di sollecito del credito telefonica, tramite mail e posta;

Attività di rintracciamento del debitore con solleciti telefonici, via mail e posta;

Negoziazione dell’estinzione del debito, secondo la prassi e norma aziendale;

Collaborare con il Responsabile dell'ufficio nelle seguenti attività:

Gestire la sospensione/limitazione della fornitura per morosità e negoziare la riattivazione della fornitura, secondo procedura aziendali;

Gestire le contestazioni degli utenti;

Gestire le richieste di rateizzazioni pervenuti dagli utenti;

Gestire le procedure concorsuali;

Gestire le pratiche affidate a società di recupero crediti esterna;

Gestire le richieste accesso agli atti e di verifica metrica misuratori;

Gestire le pratiche sugli applicativi aziendali;

Lavorare file Excel e CSV per la reportistica del credito e la gestione delle pratiche.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile dal seguente link. Le candidature verranno valutate da parte di una Commissione appositamente nominata e riguarderà le informazioni dichiarate nel curriculum vitae presentato da ciascun concorrente, nonché la chiarezza e la completezza del CV stesso.

Le candidature ritenute qualificate saranno chiamate alle fasi successive della valutazione, consistenti in colloqui che potranno comportare anche prove scritte e/o pratiche. L'iter di selezione potrà essere affidato, in tutto o in parte, a società esterna specializzata in ricerca di personale, garantendo l’applicazione dei principi di selezione previsti Regolamento aziendale.