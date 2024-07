Lario Reti Holding Spa, società a totale partecipazione pubblica, è il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca la figura professionale di un responsabile fatturazione.

Tipo di contratto

L'assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il seguente inquadramento:

Impiegato Ccnl per il settore Gas-Acqua

Inquadramento non superiore al 7° livello

Full time 38 ore e 30 minuti settimanali

Periodo di prova come da previsioni di legge e da Ccnl Gas-Acqua

La Società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato.

Richiamato l'art. 8 del 'Regolamento per il reclutamento del personale' vigente, Lario Reti Holding Spa ha facoltà di trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine in essere.

Lario Reti Holding Spa ricorrendone i presupposti, applica l'art. 24 D.lgs. 81/2015 come previsto dall’art. 14 Ccnl gas-acqua.

Il termine entro cui inviare la propria candidatura è il 31 luglio 2024.

Mansioni e requisiti

La figura sarà inserita nella Divisione Corporate e si occuperà principalmente dell’esecuzione delle seguenti attività: