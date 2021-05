Lario Reti Holding ricerca addetto al controllo utenze industriali

Lario Reti Holding, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca una figura da inserire al controllo utenze industriali. L'assunzione è a tempo indeterminato ed è rivolta a laureati in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Chimiche, Scienze Geologiche, Ingegneria per l'Ambiente e per il Territorio, Ingegneria Chimica con esperienze di almeno sei mesi in attività di controllo su carichi industriali e campionamento matrici ambientali acquose anche eseguita nell’ambito di tirocini o stage.

La candidatura va inviata entro e non oltre il 21 maggio 2021. La tipologia di contratto è subordinato a tempo indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 3 del Ccnl Gas - Acqua Utilitalia.

Le mansioni principali

La figura sarà inserita nell’Ufficio Controllo Utenze Industriali dell’azienda e si occuperà principalmente di:

collaborare con il responsabile nelle attività di controllo degli scarichi industriali;

esprimere pareri tecnici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

campionamento di reflui industriali;

sopralluoghi presso reti di fognatura e attività produttive;

evasione pareri relativi all’autorizzazione allo scarico di reflui industriali e attività connesse;

monitoraggio flussi di inquinanti nelle fognature con campionamento di reflui urbani;

popolamento e gestione dei dati relativi agli scarichi industriali tramite sistema informativo territoriale (Web Gis);

collaborazione con ufficio fatturazione per la definizione delle tariffe di fognatura e depurazione.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello Cv di Lario Reti Holding, raggiungibile dal seguente link.