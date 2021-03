Lario Reti Holding ricerca addetto ufficio monitoraggio e controllo investimenti

L'assunzione da parte della società lecchese è a tempo indeterminato ed è rivolta a laureati in economia o ingegneria gestionale e con precedente esperienza

Lario Reti Holding, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca una figura junior da inserire nella funzione monitoraggio e controllo investimenti. L'assunzione è a tempo indeterminato ed è rivolta a laureati in economia o ingegneria gestionale e con precedente esperienza.

La candidatura va inviata entro e non oltre il 31 marzo 2021. La tipologia di contratto è di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 6 del Ccnl Gas - Acqua Utilitalia.

Le mansioni principali

La figura si occuperà, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:

Redigere i piani degli investimenti per i documenti aziendali che li necessitano (piano industriale, piano degli investimenti, budget, ecc.) garantendone coerenza e consistenza.

Monitorare l’avanzamento degli investimenti e redigere la documentazione necessaria.

Lavorare a stretto contatto con le altre Direzioni e le funzioni aziendali al fine di supportarle nella corretta pianificazione.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello Cv di Lario Reti Holding, raggiungibile dal seguente link.