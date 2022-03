Cerchi lavoro? Due opportunità nel settore pubblico con Lario Reti

Due opportunità di lavoro all'interno del settore pubblico. Lario Reti holding Spa, società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, cerca un ingegnere da inserire nell’Ufficio Modellazione e un tecnico a supporto del responsabile Acquedotto. L'assunzione da parte della società lecchese è a tempo indeterminato per entrambi i ruoli:

Per quanto riguarda il ruolo di ingegnere da inserire nell’Ufficio Modellazione sono richieste le seguenti caratteristiche:

laurea Magistrale in Ingegneria, preferibilmente indirizzo Civile idraulico, Civile Ambientale, Ambiente e Territorio, o comunque il cui corso di studi abbia compreso esami specialistici di idraulica, reti e impianti idraulici, idrologia, cartografia, analisi dei sistemi;

Esperienza nell’utilizzo e nella gestione di software di modellazione idraulica/idrologica/idrogeologica (Infoworks, Epanet, Hec-Ras, etc.);

Patente di guida tipo B;

Conoscenza lingua inglese.

Per quanto riguarda il ruolo di tecnico a supporto del responsabile Acquedotto sono richieste le seguenti caratteristiche:

godimento dei diritti civili e politici, e non aver subito condanne penali.

Laurea in ingegneria preferibilmente civile, ambiente e territorio o civile ambientale.

Possesso della patente di guida – categoria B.

La candidatura va inviata entro e non oltre il 20 marzo 2022. La tipologia di contratto offerto è a tempo determinato della durata di 12 mesi con possibilità di proroga, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 3 del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Le mansioni principali

L'Ingegnere Ufficio Modellazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgerà i seguenti compiti:

Attività propedeutiche alla costruzione e calibrazione dei modelli di reti idriche al fine di implementare studi per l’analisi del loro funzionamento, ed elabora di piani di efficientamento;

Predisposizione di relazioni e rapporti tecnici relativi alle simulazioni eseguite, contenenti i risultati delle verifiche, commenti, indicazioni e prescrizioni per lo sviluppo della gestione dell’acquedotto;

Raccolta, controllo e validazione sistematica dei dati di gestione, implementazione e sviluppo di metodologie e strumenti quantitativi di analisi ed elaborazione dei dati validati secondo gli standard IWA (bilancio idrico, perdite reali, perdite apparenti, pressioni, ecc.);

Produzione di report contenenti gli indicatori di prestazione tecnico-gestionali ed economico- finanziari secondo gli standard IWA;

Analisi dati di performance delle reti propedeutici alla ricerca perdite occulte e organizzazione delle attività di ricerca perdite;

Rapporti con altri uffici aziendali, con collaboratori esterni all’azienda, nonché con enti quali ATO, Provincia, Comuni.

Il Tecnico supporto del responsabile Acquedotto svolgerà i seguenti compiti:

Verificare i parametri di funzionamento di reti e impianti al fine di rilevare eventuali anomalie e procedere all’identificazione delle cause.

Monitorare il corretto funzionamento delle reti e dei distretti tramite l’analisi dei dati di portata e pressione con particolare attenzione al grado di perdita tramite software dedicati.

Propone alla struttura di competenza interventi migliorativi per l’efficientamento dei sistemi idrici gestiti.

Mantenete in efficienza i sistemi di misura (portate – pressioni – livelli) controllando la rispondenza con quanto riportato nel sistema di Telecontrollo.

Gestire la manutenzione degli organi elettromeccanici (pompe, saracinesche, valvole, ecc.) presenti al fine di garantirne la corretta funzionalità.

Gestire gli interventi di ripristino, riparazione o sostituzione dell’infrastruttura idrica con il controllo dello stato avanzamento lavori e assistenza alle imprese esterne per eventuali manovre sulla rete idrica.

Rendicontare le attività svolte sia dal personale interno attestando le ore e il materiale impiegato sia delle imprese esterne, con la validazione delle contabilità.

Gestire gli avvisi agli utenti in merito ad eventuali interruzioni programmate del servizio, contestualmente alle strutture aziendali coinvolte (addetto stampa, pianificazione…).

Coordinare con altri tecnici nel caso di interventi che influiscano su reti idriche in carico ad altri TEI.

Effettuare sopralluoghi per la definizione delle modalità di allacciamento di utenza e definizione dei preventivi.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile qui (Ingegnere Ufficio Modellazione) e qui (Tecnico supporto del responsabile Acquedotto).