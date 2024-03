Cerchi lavoro? Esselunga sta assumendo. Come candidarsi

Esselunga cerca nuovo personale. Il colosso della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ha pubblicato vari avvisi sul proprio portale Esselunga Job: per quanto riguarda la sede di Lecco sono ricercati un panettiere e un farmacista, ma è stato reso noto anche il recruiting di personale da inserire nei bar Atlantic, come da cartello affisso direttamente in loco, relativamente alle posizioni di allievo responsabile e barista. È sempre possibile inoltrare la propria autocandidatura per delle posizioni attualmente coperte.

Esselunga cerca un/una panettiere

L'area di riferimento è la rete vendita. La risorsa sarà inserita all'interno del reparto Panetteria. Nei punti vendita Esselunga sono presenti più di 120 forni in cui sono impegnate oltre 2.000 persone che producono e servono ogni giorno 19 varietà di pane fresco e fragrante durante tutta la giornata. Ampia è anche la selezione di pizze e focacce fresche in molte varianti.

Inserimento e formazione

Esselunga garantisce un percorso di formazione strutturato. L'apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte del settore e attraverso percorsi in aula, in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

Responsabilità del ruolo

Il ruolo prevede di entrare a far parte della squadra che si occupa della produzione dei prodotti del reparto Panetteria (pane, pizze e focacce) e assicurarne il corretto e continuo rifornimento al banco.

Attività

• Ricevimento e stoccaggio dei prodotti e delle materie prime;

• Preparazione della linea e degli impasti; produzione di pizze, pane e focacce;

• Allestimento del banco con conseguente assistenza e servizio alla clientela;

• Verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative (es. HACCP).

Caratteristiche candidato

Requisiti

• Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale;

• Saranno valutati anche candidati senza esperienza, ma motivati a intraprendere un percorso di crescita professionale nel reparto Panetteria.

Caratteristiche personali

• Orientamento al cliente;

• Precisione;

• Team working.

Esselunga cerca un/una farmacista

Il numero dei punti vendita Esselunga in cui è presente la Parafarmacia è in costante crescita e offre interessanti opportunità di inserimento e crescita professionale. L'area di riferimento è la rete Parafarmacie all’interno dei nostri negozi Esselunga.

Responsabilità del ruolo

Il ruolo prevede un servizio di assistenza e consulenza specialistica qualificata alla clientela per i prodotti OTC, SOP, integratori, omeopatici e dermocosmesi in osservanza delle norme legislative del settore.

Attività

• Assistenza e consiglio alla clientela;

• Corretta esposizione dei prodotti;

• Attività di cassa e rilascio scontrino parlante per detrazione fiscale laddove previsto;

• Aggiornamento professionale.

Inserimento e formazione

Attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d'aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, si acquisiscono le competenze e gli strumenti necessari ad un'autonoma ed efficace gestione delle attività. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. Prevede altresì il rimborso degli oneri legati al mantenimento della qualifica professionale di Farmacista.

Caratteristiche candidato

Requisiti

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

• Iscrizione all'albo dei Farmacisti;

• Possesso di patente automobilistica.

Caratteristiche personali

• Predisposizione alla relazione con la Clientela;

• Motivazione all'aggiornamento continuo;

• Etica professionale (ottima conoscenza e osservanza del codice deontologico);

• Team working;

• Flessibilità e disponibilità oraria.