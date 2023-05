Lario Reti Holding, società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, ricerca un ingegnere da inserire nella Divisione Tecnica per Direzione Lavori.

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed un inquadramento pari ad impiegato 6 livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. La Società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato.

Le candidature vanno presentate entro e non oltre il 24 maggio 2023. La sede di lavoro è a Lecco.

Le mansioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività:

Svolgimento di incarichi di Direttore dei Lavori, Ispettore di Cantiere secondo quanto previsto dal D.L.50/2016 e s.m.i.;

Svolgimento di incarichi di CSE secondo le specifiche del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Svolgimento di incarichi di supporto al RUP o di incarichi di RUP, anche per le verifiche o validazioni dei progetti secondo quanto previsto dal D.L.50/2016 e s.m.i.;

Supporto al controllo dell’avanzamento dei cronoprogrammi temporali ed economici dell’intero investimento;

Monitoraggio e rendicontazione sia verso uffici interni all’azienda che verso soggetti terzi finalizzati al rispetto dei target aziendali e dei vincoli imposti dalle convenzioni relative ai finanziamenti;

Rapporti con altri uffici aziendali, con collaboratori esterni all’azienda, nonché con enti quali ATO, Provincia, Comuni, Regione, etc…

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile dal seguente link. Le candidature verranno valutate da parte di una Commissione appositamente nominata e riguarderà le informazioni dichiarate nel curriculum vitae presentato da ciascun concorrente, nonché la chiarezza e la completezza del CV stesso.

Le candidature ritenute qualificate saranno chiamate alle fasi successive della valutazione, consistenti in colloqui che potranno comportare anche prove scritte e/o pratiche. L'iter di selezione potrà essere affidato, in tutto o in parte, a società esterna specializzata in ricerca di personale, garantendo l’applicazione dei principi di selezione previsti Regolamento aziendale.