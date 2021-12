In cerca di lavoro? A Lario Reti serve un addetto alla funzione risorse umane

Lario Reti holding Spa, società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di potenziare la propria struttura, ricerca un addetto alla funzione risorse umane. L'assunzione da parte della società lecchese è a tempo indeterminato ed è rivolta a chi ha queste caratteristiche:

Godimento dei diritti civili e politici, e non aver subito condanne penali;

laurea in Giurisprudenza (classe di Laurea LMG01);

esperienza pregressa di 12 mesi all’interno di studi professionali o in azienda (ufficio legale/risorse umane);

possesso della patente di guida – categoria B.

La candidatura va inviata entro e non oltre il 21 gennaio 2022. La tipologia di contratto offerto è a tempo indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 4 del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Le mansioni principali

La figura sarà inserita all’interno dell’Ufficio Risorse Umane e si occuperà, a supporto del responsabile di funzione, delle attività relative alla Gestione del Personale, Selezione e Relazioni Sindacale. A titolo esemplificativo:

predisposizione di comunicazioni/ordini di servizio e aggiornamento/modifica dell’organigramma aziendale;

gestione degli aspetti amministrativi degli iter disciplinari;

redazione di lettere destinate ai dipendenti;

creazione di banche dati utili ad analizzare andamenti all’interno dell’azienda (ferie, permessi, straordinari);

predisposizione di moduli utili a semplificare la circolazione di informazioni tra le diverse funzioni aziendali;

collaborazione alla definizione dei fabbisogni formativi aziendali e alla predisposizione di piani di formazione;

predisposizione di bandi di assunzione e gestione gli aspetti organizzativi degli iter di selezione;

partecipazione alle riunioni sindacali;

approfondimenti normativi;

attività di protocollo.

Le caratteristiche preferenziali

Tesi di laurea magistrale in Diritto del Lavoro;

esperienza pregressa all’interno della funzione Risorse Umane in azienda, in particolar modo in ambito gestione del personale e relazioni industriali;

rudimenti degli elementi retributivi e di contribuzione;

conoscenza della Suite Zucchetti HR;

predisposizione alle relazioni interpersonali.

Inoltre sono richieste:

Buona conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici (in particolare pacchetto Office);

Capacità di eseguire le attività rispettando obiettivi e tempi fissati;

Capacità di svolgere attività in autonomia, seguendo le indicazioni fornite;

Capacità di lavoro in team;

Riservatezza, disponibilità e flessibilità.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile da questo link.