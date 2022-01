Lavorare per Lario Reti? Porte aperte per un addetto alla consuntivazione e controllo

Opportunità di lavoro nel settore pubblico. Lario Reti holding Spa, società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca la figura professionale di impiegato addetto alla consuntivazione e controllo. L'assunzione da parte della società lecchese è a tempo determinato ed è rivolta a chi ha queste caratteristiche:

Godimento dei diritti civili e politici, e non aver subito condanne penali;

Possesso di uno dei seguenti diplomi (classificazioni ISTAT):

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico perito aziendale

Diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo scientifico

esperienza pregressa di 12 mesi in ambito contabilità fornitori;

possesso della patente di guida – categoria B.

La candidatura va inviata entro e non oltre il 13 febbraio 2022. La tipologia di contratto offerto è a tempo determinato della durata di 12 mesi con possibilità di proroga, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 3 del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Le mansioni principali

La figura sarà inserita all’interno dell’Ufficio Programmazione Interventi e Controllo Operativo, che ha lo scopo di garantire la pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione di tutte le attività operative della Divisione Conduzione.

La risorsa si occuperà, a titolo esemplificativo, di:

Pre-fatturazione fornitori;

Monitoraggio dei livelli di servizio previsti dalla Carta del servizio;

Analisi delle prestazioni del team e dei fornitori per anticipare l’insorgere di criticità gestionali e consentire il miglioramento conseguente.

Le caratteristiche preferenziali

Conoscenza dei principi di gestione commesse contabili.

Esperienza nella verifica contabilità lavori dei fornitori contrattualizzati.

Conoscenza del sistema CRM Salesforce.

Inoltre sono richieste:

Buona conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici (in particolare pacchetto Office);

Capacità di eseguire le attività rispettando obiettivi e tempi fissati;

Capacità di svolgere attività in autonomia, seguendo le indicazioni fornite;

Capacità di lavoro in team;

Riservatezza, disponibilità e flessibilità.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile da questo link.