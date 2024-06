Il nuovo McDonald's di Lecco prende forma e cerca lavoratori

Si lavora per aprire il nuovo McDonald's di Lecco. L'immobile scelto è quello di via Nazario Sauro che per svariati anni ha ospitato il Larius e ha vissuto il breve interregno del Nima Sushi: ad agosto le opere dovrebbero volgere al termine, con conseguente ritorno del celebre brand nell'area più frequentata della città capoluogo. Una riapertura dopo qualche mese di assenza del centro storico che rappresenta anche un'opportunità di lavoro: sono trenta le persone cercate dall'azienda anche per il ristorante di Garlate, tutti con l'inquadramento di addetto/a ristorazione-crew con orario part time. Due le modalità di partecipazione alla ricerca: oltre all'annuncio apparso sul web è possibile prendere parte al job tour compilando il format apparso sul sito internet.

McDonald's cerca lavoratori: i requisiti

Di seguito l'annuncio diffuso dall'azienda:

“Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 35.000 persone che lavorano all'interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l'unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio.

Posizione

Per il ristorante McDonald's di nuova apertura a Lecco Sauro (LC) e per il ristorante McDonald's di Garlate (LC) siamo alla ricerca di 30 persone per la posizione di:

Addetto/a Ristorazione-Crew

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.

Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Altre informazioni

In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 700 ristoranti e impiega oltre 35.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1.2 milioni di clienti.

I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 150 imprenditori locali. Valorizziamo l’eccellenza agro-alimentare italiana, promuovendo un forte legame con il territorio. Per questo, l’85% dei nostri ingredienti proviene da fornitori italiani.

Offriamo il nostro supporto alle comunità locali in cui operiamo, attraverso attività e iniziative concrete. Il nostro impegno a favore dell’ambiente e della sostenibilità ci accompagna in ogni nostro passo, dall’utilizzo di packaging sostenibili, all’adozione di una corretta gestione dei rifiuti, fino all’istituzione di giornate dedicate ad attività di raccolta dei rifiuti”.