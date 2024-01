Occasione per i giovani: ricerca attiva del lavoro e stage retribuito

Opportunità lavorativa per i giovani del territorio fra i 17 e i 28 anni. Per chi cerca lavoro ma non lo trova, è bloccato negli studi o vuole un piccolo impiego con cui sbarcare il lunario.

La proposta è un bando di Living Land e si rivolge a chi, nella fascia di età citata, risiede nei comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco e Bellano. In caso di stranieri, è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avera una buona conoscenza della lingua italiana.

Percorso formativo e stage

Il candidato parteciperà a un percorso formativo gratuito di otto incontri finalizzato alla ricerca del lavoro. Con il supporto di esperti potrà migliorare il proprio curriculum, approfondire le competenze e capire come spenderle nel mondo del lavoro, sperimenterare colloqui di selezione, visitare aziende del territorio e conoscere strategie efficaci per cercare opportunità lavorative.

Se al termine del percorso il candidato non avrà trovato lavoro, gli sarà proposto uno stage retribuito per un periodo di quattro mesi in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con indennità mensile pari a 500 euro.

Le aziende o le cooperative in cui realizzare lo stage verranno individuate dal progetto Living Land solo dopo avere conosciuto bene il candidato, aspirazioni e interessi. Le esperienze sono regolate secondo quanto previsto dalla normativa regionale e si caratterizzano per la presenza di un tutor.

Informazioni e candidature

Per candidardsi compilare il form. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è lunedì 5 febbraio 2024.

Progetto Living Land (riferimento Silvia Gilardoni), telefono: 342 0304830 - 0341 286883; e-mail: gilardoni@mestierilombardia.it.

A seguito della candidatura si verrà contattati per un colloquio conoscitivo. Ci si potrà ritirare dal progetto in qualsiasi momento.