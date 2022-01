Offerte di lavoro: Mondo Convenienza assume 100 persone. Come candidarsi

Aperte le candidature per cento posti di lavoro in casa Mondo Convenienza. Sono cento le posizioni aperte nei punti vendita lombardi di Como, Lissone, i più vicini alla provincia di Lecco, Curno, Rescaldina, San Giuliano e Trezzano, nel Milanese.

"Il marchio, presente in Italia con 45 punti vendita e 41 hub logistici, è alla ricerca di 100 addetti alla vendita", si legge in una nota del gruppo. "Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura", spiegano da Mondo Convenienza.

Lavorare a Mondo Convenienza: come candidarsi

"La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti", si conclude la nota della società. I candidati - che possono inviare qui il loro curriculum - devono essere diplomati o laureati e "dovranno aver maturato esperienza pregressa nella vendita assistita ed essere automuniti".